Ethiopie: Développement des corridors ruraux - Une stratégie pour améliorer la vie en milieu rural, Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le programme de développement des corridors ruraux en Éthiopie, conçu comme une extension des initiatives urbaines, vise à améliorer significativement les conditions de vie dans les zones rurales.

S'exprimant sur Kana TV en début de semaine, il a expliqué que cette approche repose sur la même logique que celle appliquée en milieu urbain : faciliter le quotidien des citoyens et élever leur niveau de vie, cette fois dans les campagnes.

Il a toutefois souligné que, malgré une production agricole souvent satisfaisante, de nombreux ménages ruraux vivent encore dans des conditions précaires.

Dans certaines régions, les familles partagent des habitations exiguës avec leur bétail, illustrant les défis persistants en matière de logement et de bien-être.

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Selon lui, ces difficultés alimentent l'exode rural, en particulier chez les jeunes, qui quittent les campagnes à la recherche de meilleures opportunités en ville.

Cette tendance, a-t-il averti, risque à terme d'affaiblir le secteur agricole et de déséquilibrer la structure démographique des zones rurales.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie pour inverser ce phénomène.

Parmi les solutions envisagées, il a mis en avant le développement des énergies renouvelables, notamment à travers des systèmes solaires hors réseau, ainsi que la promotion du biogaz pour transformer les déchets agricoles en énergie.

Ces initiatives permettent à la fois de réduire la dépendance au bois de chauffage et de limiter les effets nocifs de la fumée sur la santé.

Le programme vise également à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages, en encourageant la production alimentaire locale et en améliorant les conditions d'hygiène et de salubrité.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'élargir l'accès aux services essentiels dans les zones rurales, notamment l'éducation, la santé, l'électricité et les télécommunications.

Il a précisé que ces infrastructures sont déployées de manière intégrée afin d'améliorer durablement la qualité de vie des populations.

Abiy Ahmed a également mis en garde contre les effets négatifs d'un exode rural non maîtrisé, qui exerce une pression croissante sur les villes.

Lorsque les infrastructures urbaines sont dépassées par une population en forte augmentation, cela entraîne une dégradation des services, tandis que les campagnes se vident progressivement de leurs habitants.

Pour répondre à ces défis, le gouvernement met en œuvre des projets de logements ruraux modèles, adaptés aux réalités locales et construits à partir de matériaux disponibles sur place.

Ces habitations intègrent des améliorations essentielles, telles que la séparation des espaces de vie et l'utilisation de l'énergie solaire.

Selon le Premier ministre, ces initiatives rencontrent déjà un accueil favorable auprès des communautés, qui sont encouragées à s'en inspirer et à les reproduire selon leurs moyens.

Reconnaissant que le programme n'en est qu'à ses débuts, il a néanmoins insisté sur son potentiel transformateur. Il a rappelé que le développement du pays ne peut se limiter aux villes et doit inclure pleinement les zones rurales.

En outre, il a souligné que l'intégration du développement rural et urbain constitue une approche essentielle pour garantir une croissance équilibrée et durable à l'échelle nationale.