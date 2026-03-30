Nigeria: L'État de Lagos souscrit une assurance pour se prémunir des risques d'inondations

Particulièrement exposé à la hausse du niveau des eaux en raison du réchauffement climatique et de l'érosion côtière, cet État du sud-ouest du Nigeria bordé par le golfe de Guinée a décidé de souscrire une assurance paramétrique pour quatre millions de ses habitants. Sa garantie pourra atteindre jusqu'à 7,5 millions de dollars.

Au Nigeria, l'État de Lagos a décidé de souscrire à une assurance pour couvrir quatre millions d'habitants contre le risque inondations accru par le changement climatique et l'érosion côtière dans la mégapole de 22 millions d'habitants. Cette assurance paramétrique, dont la garantie pourra s'élever jusqu'à 7,5 millions de dollars, sera déclenchée dès que la hausse du niveau des eaux atteindra une certaine ampleur confirmée par satellite.

Sans avoir à attendre une évaluation des dommages subis - processus qui peut prendre beaucoup de temps -, les personnes affectées recevront alors immédiatement une indemnité financière, ce qui leur permettra de réagir plus rapidement face à une situation de crise. « Dès qu'il y a une haute probabilité d'inondation, les satellites sont envoyés pour monitorer la ville et produire des images qui vont déclencher le paiement », explique Karina Whalley, cheffe de secteur public chez Axa Climate, qui co-dirige le projet.

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« Cela servira à payer les opérations de secours et le rétablissement des services essentiels, mais aussi à permettre aux victimes de se mettre à l'abri et d'acheter de la nourriture et des produits hygiéniques de base pour faire face à la situation », ajoute Tuga Alaskary, du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) qui appuie le gouvernement de l'État de Lagos pour développer les assurances paramétriques et renforcer la résilience climatique à travers le monde.

« Un soutien immédiat aux populations vulnérables »

« La somme ne sera peut-être pas suffisante pour couvrir toutes les dépenses provoquées par l'inondation, mais cette aide d'urgence permettra d'apporter un soutien immédiat aux populations vulnérables. Car souvent, une inondation a un effet boule de neige et débouche sur une crise sanitaire, puis de la malnutrition. C'est pour éviter cela qu'il faut que l'indemnité soit très rapidement versée, quand les gens en ont le plus besoin », poursuit cette dernière qui précise aussi que « le système d'assurance n'est pas la réponse absolue : elle doit faire partie d'une réponse plus large pour encourager l'adaptation au changement climatique ».

Si, dans un premier temps, le financement de la prime sera assuré à 90% par un fonds financé par l'Allemagne, la contribution de l'État de Lagos - selon lequel l'inaction face au changement climatique pourrait avoir un coût cumulé de 40 milliards de dollars d'ici à 2050 - va progressivement augmenter au fil des ans.