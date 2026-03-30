Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures et perturbations d'eau dans trois gouvernorats pendant dix jours

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) annonce que des travaux de maintenance et d'entretien essentiels seront réalisés sur les lignes de production de la station de dessalement des eaux de mer de Zarate, dans le gouvernorat de Gabès, principale source d'approvisionnement en eau potable pour les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine. Ces interventions entraîneront des perturbations et interruptions temporaires dans la distribution d'eau.

Les travaux se dérouleront en deux phases pour minimiser la baisse de production. La première phase, sur la ligne n°1 représentant 50 % de la capacité de production, se déroulera du 30 mars au 10 avril 2026. La deuxième phase, concernant la ligne n°2, sera réalisée ultérieurement. La SONEDE publiera un communiqué détaillé pour informer les citoyens sur cette seconde phase.

Les zones concernées par ces perturbations sont :