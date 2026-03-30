Algérie: Collision entre deux trains de voyageurs à Blida

Un accident ferroviaire impliquant deux trains électriques de voyageurs s'est produit dimanche 29 mars 2026 sur la même voie à Blida, à l'entrée de Cheffa en direction d'Oran. Fort heureusement, aucune victime humaine n'est à déplorer.

Le premier train, reliant Aga à Oran, a été percuté à l'arrière par un train électrique ordinaire circulant sur la même ligne en direction d'El Affroun. Le directeur de la Protection civile de Blida, accompagné du directeur des transports de la wilaya, s'est rendu sur les lieux pour examiner le site de la collision et évaluer les dégâts matériels. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident et prévenir de futurs incidents.