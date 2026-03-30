Ethiopie: Le pays cette semaine

Investissement massif, transformation urbaine et expansion de la portée mondiale

Une forte progression des investissements, une transformation urbaine accélérée et une présence internationale renforcée ont marqué l'actualité en Éthiopie cette semaine.

Les développements récents mettent en évidence des avancées significatives dans plusieurs domaines clés, notamment l'investissement, l'urbanisation, le numérique et la diplomatie, illustrant une dynamique de transformation profonde à l'échelle nationale.

Des accords économiques d'envergure, associés à une modernisation rapide des villes et à un engagement stratégique sur la scène internationale, contribuent à renforcer la productivité intérieure et la crédibilité du pays à l'étranger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités soulignent que ces progrès s'inscrivent dans une stratégie globale et coordonnée visant à soutenir une croissance durable, encourager l'innovation technologique et renforcer l'intégration de l'Éthiopie dans l'économie mondiale.

Une nette progression des investissements

La semaine a été marquée par un tournant majeur en matière d'attractivité économique.

Le forum « Investir en Éthiopie 2026 » s'est conclu par la signature d'accords totalisant 13,1 milliards de dollars, couvrant des secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la construction.

La Commission éthiopienne des investissements a salué ces résultats, les qualifiant de signal fort de confiance dans les perspectives économiques du pays.

Au-delà des apports financiers, ces engagements visent également la création d'emplois, le transfert de technologies et l'atténuation des contraintes liées aux devises étrangères.

Comparé aux 1,6 milliard de dollars enregistrés en 2025, ce volume représente une progression remarquable, traduisant un regain d'intérêt des investisseurs.

Plusieurs projets issus des cycles précédents étant déjà opérationnels, cela renforce la crédibilité du pays et témoigne d'un passage concret des promesses à l'action.

Les secteurs les plus attractifs restent l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et l'industrie manufacturière, reflétant une volonté de diversifier l'économie et de réduire la dépendance à un nombre limité d'activités.

Une transformation urbaine en pleine accélération

Cette dynamique s'accompagne d'une politique ambitieuse de développement urbain visant à faire des villes de véritables moteurs de croissance.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les projets de corridors urbains vont bien au-delà de simples travaux d'infrastructure.

Selon lui, ces initiatives visent à améliorer la mobilité, faciliter l'accès au logement et stimuler la création d'emplois.

L'extension des réseaux routiers réduit déjà les coûts logistiques, tandis que la réhabilitation des berges transforme des espaces sous-exploités en zones économiques et sociales dynamiques.

Ce modèle est progressivement étendu à 78 villes à travers le pays, traduisant une approche intégrée combinant infrastructures, habitat et développement économique.

Une accélération de la transition numérique

Parallèlement, l'Éthiopie intensifie ses efforts en matière de transformation digitale.

Le gouvernement mise notamment sur l'intelligence artificielle, l'accessibilité des données et la formation à grande échelle pour renforcer sa compétitivité.

Le programme « 5 millions de codeurs » illustre cette ambition en visant à doter la jeunesse de compétences numériques essentielles.

Ces initiatives ont été saluées par des partenaires internationaux, dont l'ambassadeur de l'Inde, qui a souligné les progrès réalisés dans l'accès aux données et le développement de solutions technologiques.

Grâce à une population jeune et à ces investissements dans le numérique, le pays dispose d'atouts importants pour soutenir l'innovation et attirer des investissements technologiques.

Vers une intégration accrue au commerce mondial

Sur le plan commercial, l'Éthiopie franchit une étape importante dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les négociations avancent avec plusieurs partenaires, dont l'Inde et les États-Unis.

La directrice générale de l'OMC a salué les efforts du pays, estimant que cette adhésion pourrait intervenir prochainement. Celle-ci devrait favoriser une meilleure intégration dans les échanges mondiaux, tout en impliquant des réformes et une adaptation accrue à la concurrence internationale.

Des préparatifs électoraux en cours

Sur le plan interne, les préparatifs des élections générales du 1er juin 2026 se poursuivent activement. Plus de 18 millions d'électeurs sont inscrits et plus de 10 000 candidats sont en lice.

La Commission électorale met l'accent sur la transparence et l'inclusivité du processus, notamment avec le lancement de nouvelles plateformes de débat.

Pour les observateurs, ce scrutin représente une étape importante dans la consolidation du processus démocratique du pays.

Une diplomatie de plus en plus active

L'Éthiopie renforce également sa présence sur la scène internationale.

La participation du président Taye Atske Selassie au sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a illustré cette volonté.

Le président a plaidé pour des partenariats internationaux plus équilibrés, fondés sur des bénéfices mutuels, et a mis en avant des priorités telles que le développement durable, la résilience climatique et la souveraineté numérique.

Par ailleurs, les relations bilatérales se développent, notamment avec le Bangladesh, qui souhaite intensifier sa coopération économique avec l'Éthiopie.

Une dynamique globale de transformation

Dans l'ensemble, les évolutions de cette semaine traduisent une dynamique positive sur plusieurs fronts.

Entre investissements records, modernisation urbaine, transition numérique et engagement diplomatique, l'Éthiopie poursuit sa transformation.

Ces avancées témoignent d'une stratégie cohérente visant à renforcer le développement durable, améliorer la gouvernance et consolider l'intégration du pays dans l'économie mondiale.