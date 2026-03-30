Tunisie: E-HealthNAx 2026 - Le pays confirme son rôle de passerelle pour la santé digitale euro-méditerranéenne

HealthCare Innovation a organisé avec succès, ce mercredi 25 mars 2026 à Tunis, la journée officielle de lancement du programme E-HealthNAx, une initiative euro-méditerranéenne dédiée à l'accélération des partenariats en santé digitale.

Mis en oeuvre par HealthCare Innovation (Tunisie), BioValley (France) et MedSilesia (Pologne), avec l'appui de Proovlab, Business France et du projet CQE de la GIZ, ce programme est financé par l'Union européenne dans le cadre de Euromed Clusters Forward, piloté par ANIMA et Berytech. L'événement a réuni plus de 80 participants aux profils diversifiés : autorités compétentes, représentants institutionnels, ONG, industriels du secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux, startups en santé digitale, experts et acteurs de l'écosystème d'innovation.

Il a également accueilli une délégation de 14 startups et entreprises HealthTech venues de France et de Pologne dans le cadre d'une mission de soft-landing et d'exploration du marché tunisien. Au programme : session institutionnelle, échanges sur les priorités de la santé digitale en Tunisie, interventions d'experts, pitchs de startups européennes et rencontres B2B. Plus de 100 rendez-vous de matchmaking ont été facilités afin de stimuler les coopérations, l'accès au marché et l'émergence de partenariats concrets entre acteurs tunisiens et européens.

Dr Haroun Ouanes, directeur de HealthCare Innovation, a souligné : « E-HealthNAx confirme la capacité de la Tunisie à connecter l'innovation européenne aux besoins réels du marché tunisien et nord-africain et ouvrir de nouveaux horizons de collaboration ».

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À travers E-HealthNAx, HealthCare Innovation et ses partenaires confirment leur ambition de faire de la Tunisie un point d'entrée stratégique vers l'Afrique du Nord pour les solutions innovantes en santé digitale, tout en renforçant les liens entre les écosystèmes tunisien, français et polonais. Dans la même dynamique, 4 startups tunisiennes - WejdenSpire, ProovLab, NormSafety et MedGalaxis - avaient également représenté l'innovation tunisienne au congrès MedInTechs à Paris, les 9, 10 et 11 mars 2026, contribuant à accroître la visibilité euro-méditerranéenne du projet.