Afrique: La CAF engage des réformes de ses Statuts et Règlements afin de renforcer la confiance envers l'arbitrage, la VAR et ses instances juridictionnelles

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce jour la mise en oeuvre d'une série de réformes et d'améliorations de ses Statuts et Règlements, destinées à renforcer la confiance et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances juridictionnelles de l'organisation, notamment le Jury Disciplinaire et la Commission d'Appel. Ces mesures visent également à prévenir la répétition des incidents survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

La CAF rappelle que les prestations des arbitres et des opérateurs VAR lors de la TotalEnergies CAF CAN Côte d'Ivoire 2023 avaient été largement saluées à l'échelle continentale et internationale pour leur qualité. L'institution se dit déterminée à restaurer ce niveau de respect et de reconnaissance.

Dans cette dynamique, la CAF poursuivra sa politique consistant à désigner, au sein du Jury Disciplinaire et de la Commission d'Appel, des juges et avocats africains parmi les plus expérimentés et respectés. Ces nominations sont effectuées par le Comité Exécutif de la CAF ainsi que par l'Assemblée Générale Ordinaire, sur la base des candidatures proposées par les 54 Associations Membres et les Unions Zonales. La CAF souligne que l'indépendance et l'impartialité de ses organes juridictionnels demeurent des principes fondamentaux.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF met actuellement en oeuvre des réformes structurelles importantes de ses Statuts et Règlements afin de renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match ainsi que les instances juridictionnelles de la CAF. Ces ajustements permettront également d'éviter que les incidents inacceptables observés lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ne se reproduisent. »

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Il a également précisé que la CAF s'est appuyée sur l'expertise de juristes spécialisés en droit du sport, tant en Afrique qu'à l'international, afin de garantir l'alignement de ses textes sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance du football, sur et en dehors du terrain.

« Cette démarche est essentielle pour préserver le respect, l'intégrité et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances disciplinaires de la CAF. Par ailleurs, la CAF travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour renforcer la formation continue des arbitres, des opérateurs VAR et des commissaires de match africains, afin qu'ils atteignent les standards les plus élevés au niveau mondial. Nous devons également poursuivre la professionnalisation de l'arbitrage africain et garantir une rémunération appropriée à ces acteurs essentiels du jeu. »

Dr Motsepe a par ailleurs rappelé les progrès significatifs réalisés ces cinq dernières années en matière de gouvernance, d'éthique, de transparence et de management.

« Notre politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et des comportements inappropriés a été reconnue et saluée par les nombreux sponsors et partenaires qui nous ont rejoints. Notre engagement à traiter toutes les Associations Membres de manière équitable et sans favoritisme est également non négociable. Aucune association ne bénéficiera d'un traitement préférentiel. »

La CAF continuera par ailleurs à évaluer et à améliorer en permanence ses standards de gouvernance et ses pratiques sportives afin de renforcer la crédibilité et la compétitivité du football africain sur la scène internationale.

L'organisation précise également que les questions liées aux incidents survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont actuellement examinées par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dans l'intervalle, la CAF concentre ses efforts sur l'organisation de ses compétitions en cours, notamment la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération et la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, ainsi que sur l'accompagnement des sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 26, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Nous sommes convaincus que les nations africaines engagées à la Coupe du Monde de la FIFA 26 représenteront dignement le continent », a conclu le Président de la CAF.