Ethiopie: Le pays annonce la mise en place d'un « Golden Visa » de 10 ans pour les investisseurs étrangers

Addis-Abeba — Le Service de l'immigration et de la citoyenneté a instauré un permis de résidence de 10 ans, appelé « Golden Visa », destiné aux investisseurs étrangers qui participent de manière importante au développement économique du pays.

Dans un entretien accordé à l'Agence des Nouvelles Éthiopienne, le directeur général adjoint de l'ICS, Gosa Demissie, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes économiques engagées par le gouvernement pour rendre le pays plus attractif aux investissements directs étrangers.

Il a précisé que l'institution a mené d'importantes réformes internes afin d'aligner ses services sur les standards internationaux et les technologies modernes.

Le « Golden Visa » vise à garantir une stabilité durable aux investisseurs à fort potentiel, en leur offrant la possibilité de vivre et de mener leurs activités en Éthiopie avec des démarches administratives simplifiées.

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Selon lui, plusieurs pays proposent déjà des programmes similaires de résidence de longue durée, généralement compris entre cinq et dix ans. L'Éthiopie a ainsi développé son propre dispositif afin de rester compétitive et d'attirer des investisseurs de qualité.

Il a également expliqué que ce visa se présente sous la forme d'un permis électronique standardisé, valable dix ans, offrant une plus grande flexibilité de séjour à ses bénéficiaires.

Gosa Demissie a souligné l'importance particulière de cette mesure dans le contexte de l'ouverture du secteur immobilier aux étrangers.

Il a ajouté qu'un visa spécifique de cinq ans sera introduit pour les personnes ou familles acquérant un bien immobilier dans le pays.

Il a en outre indiqué que ce programme permettra de réduire considérablement les délais de traitement, de supprimer les procédures redondantes et d'améliorer l'efficacité globale des services, tout en augmentant les recettes publiques et en facilitant l'accès aux usagers.

Les investisseurs bénéficieront également de procédures d'entrée et de sortie simplifiées, notamment grâce à un traitement accéléré à l'aéroport international de Bole, afin de rendre leurs déplacements plus fluides.

L'introduction du « Golden Visa » reflète la volonté de l'Éthiopie de se positionner comme une destination d'investissement majeure en Afrique.

En allégeant les contraintes administratives, le gouvernement ambitionne de stimuler la croissance industrielle, d'attirer des capitaux de qualité et d'augmenter les entrées de devises étrangères, faisant ainsi du secteur de l'immigration un levier clé du développement économique.

Par ailleurs, l'ICS a modernisé plusieurs de ses services, notamment à travers des options de traitement rapide et des systèmes de paiement numérique, afin d'améliorer l'expérience des usagers.

Les efforts de digitalisation incluent également l'optimisation des services de visa à l'arrivée ainsi que des mécanismes de délivrance des passeports, dans le but de réduire les retards accumulés.

Enfin, Gosa Demissie a réaffirmé que l'objectif principal est de créer un environnement favorable aux investisseurs en rendant les services plus accessibles et plus efficaces, soulignant :

« Nous sommes des prestataires de services engagés dans la résolution de problèmes. »