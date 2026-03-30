Sénégal: Congrès famille Djiba de la Casamance - Un fort moment d'échanges et de cohésion sociale

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a présidé samedi 28 mars, la première édition du congrès de la famille Djiba de toute la Casamance, de la diaspora et même de la Gambie à Suelle. L'ancien ministre des Infrastructures était accompagné de l'adjoint au préfet de Bignona et du sous préfet de l'arrondissement de Sindian.

Lancé le 27 mars pour trois jours sous le thème : « Unis par nos valeurs, forts ensemble », cet événement qui se déroule dans la commune de Suelle permet aux familles de communier mais surtout de renforcer la cohésion sociale et la paix en Casamance. À cet effet, la cousinage à plaisanterie a été mis à profit pour inviter les familles Niassy, Bodian et Sagna à plus de tolérance. D'ailleurs, toutes ces familles ont pris part à la première édition du congrès de la famille de Djiba de la Casamance.

«C'est extrêmement important dans ce monde teinté de clivages ou de clichés. Dans une Casamance qui est en train de se reconstituer, avec le travail de l'administration territoriale, c'est important que nous puissions nous réunir de temps en temps sous des formats apolitiques », a magnifié et encouragé Yankhoba Diémé, parrain de l'événement. Le ministre des Transports, a demandé à l'administration territoriale d'encourager ce genre d'initiatives qui participent selon lui, à la promotion de la paix en Casamance.

Coordonnateur du comité de pilotage, Nfally Djiba, a indiqué que ce congrès est un moment d'échanges qui promeut le développement socio-économique de la Casamance. Poursuivant, M. Djiba s'est félicité de la réussite de la première édition. «Le congrès est un cadre d'échanges et de partage entre les filles et fils de la famille Djiba pour voir comment s'organiser et mieux porter les actions de développement pour la famille », a expliqué Nfally Djiba. Ainsi, la dernière journée du congrès est consacrée à la prière pour le retour définitif de la paix en Casamance, avec la participation active de l'Imâm ratib de Bignona, El Hadji Ousmane Fansou Bodian.

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