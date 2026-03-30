Cote d'Ivoire: Résurrection du Christ - Yamoussoukro accueille le 3e pèlerinage de la Semaine sainte du 1er au 6 avril

Du 1er au 6 avril 2026, des fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire se réuniront à Yamoussoukro pour la Semaine pascale. Ils s'y rendront pour effectuer le pèlerinage de la Résurrection à la Basilique Notre-Dame de la Paix.

Soutenu par l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur et sa Direction générale des cultes, cet événement, organisé par l'Association Notre-Dame de Salut en collaboration avec Massabielles Group, se tiendra autour du thème : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. »

Bien plus qu'un simple événement religieux, ce pèlerinage représente, pour les Ivoiriens, un symbole d'unité nationale, de reconnaissance de la place du sacré dans la vie publique et de volonté de confier l'avenir du pays à la protection de la Vierge Marie.

À l'image des grands sanctuaires mariaux tels que Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ou Sanctuaire de Fátima, ce rassemblement spirituel aura au programme une messe d'ouverture, présidée par le recteur de la basilique, des temps de prière et de méditation, des enseignements, l'adoration eucharistique, des confessions ainsi que des processions centrées sur la figure de la Sainte Vierge.

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La Semaine sainte comprendra le Jeudi saint, le Vendredi saint avec l'office de la Passion, la Vigile pascale, le dimanche de la Résurrection ainsi que le lundi de Pâques. Elle débutera toutefois avec le dimanche des Rameaux.

Il convient de noter par ailleurs que le pèlerinage de la Résurrection à Yamoussoukro favorise l'unité et la cohésion sociale en rassemblant des fidèles de toutes les régions, classes sociales et générations.