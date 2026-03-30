Cote d'Ivoire: Sécurité incendie - Une dizaine de techniciens formés aux méthodes de détection de feu

L'expert en sécurité incendie, Arnaud Boni, multiplie les actions pour promouvoir la prévention. Ce patron de la structure Ngmi a organisé une formation à l'endroit d'une dizaine de techniciens en sécurité incendie ainsi qu'en sécurité électronique et informatique, sur les méthodes innovantes de détection de feu. La rencontre s'est déroulée le samedi 28 mars 2026, dans les locaux de sa structure, sise à la cité Addoha, à Attécoubé (Abidjan).

Pour l'initiateur, il s'agit, de façon spécifique, d'amener les industriels, les entreprises ainsi que les populations à penser à la prévention des risques d'incendie. Un objectif qui ne pourrait être atteint que par l'installation et la maintenance de systèmes de détection et d'alarme incendie, à savoir des centrales, des détecteurs et des sirènes, conformément aux normes de sécurité incendie.

Selon lui, si les participants adoptent ces nouvelles méthodes, ils pourront réduire considérablement les risques d'incendie dans leurs usines, leurs locaux, leurs résidences ou leurs cabinets.

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Cette formation, qui s'est déroulée en une journée, était axée sur différents modules. Le formateur a démarré par la présentation des équipements. Les participants ont eu droit à un aperçu général des normes et de la réglementation en matière de sécurité incendie en vigueur aux plans local et international : la norme NF (norme française), la norme CE (certification européenne) et le Code du travail en Côte d'Ivoire ; ainsi que la norme EN 45 (norme européenne des composants de détection incendie).

Les participants ont également bénéficié d'une méthodologie d'installation, de câblage conforme, de dépannage et de maintenance préventive, à travers une démonstration. De bonnes pratiques en matière de sécurité ont été partagées avec les techniciens présents.

Il convient de noter que le Code du travail en Côte d'Ivoire oblige les entités à disposer de moyens de détection dans les établissements recevant du public (Erp) et dans les immeubles de grande hauteur (Igh). Outre les dispositifs de détection, la maintenance constitue également une obligation après l'installation des équipements.