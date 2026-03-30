Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Les entrepreneurs ivoiriens invités à l'unité

29 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

L'Union nationale des entrepreneurs de Côte d'Ivoire (Uneci), présidée par Marcelin N'Dri Kouamé, a tenu sa première Assemblée générale (Ag), le samedi 28 mars 2026, à Abidjan-Cocody les II-Plateaux, pour présenter la liste définitive des membres du bureau exécutif, ainsi que la vision de l'Union.

Créée le 6 septembre 2025, l'Uneci a pour missions, entre autres, de favoriser la création de richesses, l'accès aux opportunités et à la croissance. Avec une vision claire, celle de bâtir un écosystème entrepreneurial fort, solidaire et compétitif.

A l'occasion, le président-fondateur de l'Uneci, Marcelin N'Dri Kouamé, a remercié les entrepreneurs et autres dirigeants d'entreprises qui ont effectué le déplacement, avant de les inviter à l'unité, à la cohésion et à la mobilisation autour de cet idéal commun.

« Notre force sera notre capacité à parler d'une seule voix. Une Côte d'Ivoire forte a besoin d'entrepreneurs forts, et les entrepreneurs forts ont besoin d'une organisation forte », a-t-il déclaré.

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Se mettre ensemble, dit-il, profitera aux entrepreneurs, car ceux-ci ne perdront plus de marchés. « L'entrepreneuriat est la clé de l'emploi, de la croissance et de la stabilité sociale. Et nous croyons que la Côte d'Ivoire peut devenir un modèle économique en Afrique, à condition de soutenir et organiser ses forces productrices », explique le président de l'Uneci.

« Chers entrepreneurs, l'Uneci est votre maison, elle vous appartient, elle est l'instrument de votre avenir. Elle doit devenir une institution respectée. Mais pour cela, chacun doit prendre sa part et sa responsabilité », a exhorté Marcelin N'Dri Kouamé, invitant les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets, les jeunes commerçants, les jeunes industriels à saisir cette opportunité qui constitue l'avenir de la nation.

« Ne baissez jamais les bras, ne renoncez jamais, croyez en vos capacités, en votre potentiel. L'Uneci est là pour vous soutenir, vous accompagner », a-t-il insisté.

Responsable commercial dans une entreprise de la place, Elysé Didyme, s'est félicité de la mise sur pied de cette union. « Nous attendons que cette organisation mette en relation tous les chefs d'entreprises, et crée un pont entre les marchés publics et les entrepreneurs afin de leur permettre de promouvoir les différentes activités », a-t-il proposé.

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