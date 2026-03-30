Gabon: Réforme du Code de la nationalité - L'AIR salue une avancée majeure pour la souveraineté du pays

Après plusieurs mois de travaux en commission et un processus législatif approfondi, le Gabon a franchi une étape décisive dans la consolidation de son cadre juridique avec la promulgation de l'ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise.

Parmi les innovations majeures de ce nouveau dispositif figure le durcissement des conditions d'accès à la nationalité par alliance matrimoniale, avec un délai désormais porté de trois (3) à six (6) années après la célébration du mariage.

Dans une déclaration rendue publique, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), par la voix de son secrétaire exécutif, Eugène-Boris Elibiyo, a exprimé son soutien sans réserve à cette réforme, qu'elle qualifie de « structurante et nécessaire » dans le contexte actuel de refondation nationale.

« L'AIR lève le bras en soutien à toutes les réformes visant à renforcer la souveraineté de notre État, à sécuriser l'intégrité de la nation et à préserver les valeurs fondamentales qui fondent notre identité », a souligné Eugène-Boris Elibiyo dans le communiqué.

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Pour cette organisation à caractère politique, cette évolution du Code de la nationalité ne saurait être interprétée comme une mesure restrictive, mais plutôt comme un mécanisme de régulation visant à garantir un accès responsable, réfléchi et durable à la citoyenneté gabonaise.

L'AIR estime en effet que la nationalité ne doit pas être perçue comme un simple acquis administratif, mais comme l'aboutissement d'un véritable processus d'intégration sociale, culturelle et civique. Le relèvement du délai à six ans apparaît ainsi comme un gage de sincérité des engagements matrimoniaux et d'enracinement progressif dans la société gabonaise.

Dans un contexte marqué par des dynamiques migratoires croissantes et des enjeux de préservation identitaire, l'AIR considère cette réforme comme un levier stratégique de consolidation de l'État-nation.

« Protéger la nationalité, c'est protéger la République elle-même », affirme Eugène-Boris Elibiyo, qui insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux de l'application de cette nouvelle législation.

Enfin, l'Alliance Indépendante pour le Renouveau réaffirme son attachement à une vision moderne, équilibrée et responsable de la citoyenneté, conciliant ouverture maîtrisée et préservation des intérêts supérieurs de la nation, tout en invitant l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à soutenir activement ce processus de refondation.