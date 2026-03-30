Tunisie: Pro A - Monastir remporte le Game 1 contre Kairouan (78-75)

L'Union sportive monastirienne (US Monastir) a battu la Jeunesse sportive kairouanaise (JS Kairouan) sur le score de 78 à 75 lors du Game 1 de la finale des super play-offs du championnat de Pro A de basket-ball, disputé dimanche à Monastir.

La première équipe à atteindre trois victoires dans cette série de finales sera sacrée championne de Tunisie.

Game 1

Dimanche 29 mars à Monastir : US Monastir - JS Kairouan 78-75

Game 2

Jeudi 2 avril à Monastir : US Monastir - JS Kairouan

Game 3

Dimanche 5 avril à Kairouan : JS Kairouan - US Monastir

Game 4

Jeudi 9 avril à Kairouan JS Kairouan - US Monastir

Game 5