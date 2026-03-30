Tunisie: Expatries - Chiheb Labidi à un tournant de sa carrière

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Khaled Khouini

 Chiheb Labidi, milieu offensif du CD Nacional est actuellement pisté par Montpellier qui a dépêché des émissaires pour l'observer sur le terrain, ainsi que les Grasshopper de Zurich qui en font une priorité.

A 24 ans, le joueur évoluant au Portugal sera libre de droit en été 2027, mais il pourrait vite changer de cap si l'offre transmise est alléchante. Rappelons enfin que l'ex-sociétaire du Club Africain est évaluée à hauteur de 500.000 euros.

Du lourd sur Said Remadnia

A 16 ans accomplis, Said Remadnia est sur les tablettes de pratiquement tous les cadors européens. En effet, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid, Manchester City et l'Inter Milan sont intéressés, mais ce sont les Bleus qui ont une longueur d'avance.

Sur ce dossier toutefois, le club londonien doit attendre que la pépite tunisienne atteigne 18 ans pour le faire signer, sachant que les règlements de la Fifa interdisent les transferts internationaux de joueurs mineurs (avant l'âge de 18 ans), sauf exceptions. En clair, Chelsea peut sécuriser un accord en amont avec l'entourage du joueur, puis passer à l'action dès que le pensionnaire du CDF de l'Olympique de Marseille atteigne l'âge légal. On y reviendra.

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