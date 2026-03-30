Afrique Centrale: Le Gabon à l'initiative du Sommet des Affaires de l'OEACP

En marge du 11e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OEACP, le Sommet des Affaires et du Secteur Privé s'impose comme un temps fort de la diplomatie économique de notre espace commun.

Placée sous la présidence de S.E Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, cette rencontre traduit l'ambition du Gabon de faire du secteur privé un levier déterminant de transformation économique, d'innovation et de création de valeur.

Le Président de la République conduit, à cette occasion, une délégation de haut niveau, composée :

du Ministre des Affaires Etrangères

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du Ministre de la Planification

de plusieurs membres du Gouvernement en charge des secteurs stratégiques : Économie numérique, Tourisme, Énergie, Agriculture, Pêche, Économie, Commerce, Eaux et Forêts ainsi que des acteurs du secteur privé, notamment la Fédération des Entreprises du Gabon et l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon.

Ce Sommet se veut résolument opérationnel.

Il vise à :

catalyser les investissements

structurer des partenariats concrets

valoriser durablement les ressources naturelles

accélérer la transformation numérique

soutenir l'entrepreneuriat, en particulier celui des jeunes et des femmes

Trois axes structurent les échanges :

industrialisation verte et chaînes de valeur locales

innovation et transition numérique

développement des PME et inclusion financière.

L'Ambassade du Gabon à Bruxelles, avec juridiction auprès de l'OEACP, prend une part active à cette mobilisation, affirmant ainsi son rôle de relais diplomatique et économique au coeur des partenariats entre le Gabon, l'Europe et les États membres de l'Organisation.

À travers ce Sommet, le Gabon réaffirme sa volonté de :

renforcer son attractivité économique

consolider sa position de hub d'investissement en Afrique centrale, rendez-vous stratégique pour transformer les ambitions en résultats concrets.

En conclusion, le Chef de l'État a lancé un appel fort :

; "Ce Sommet est un appel à l'action, une opportunité à saisir et un moteur de changement. Ensemble, transformons nos ambitions en résultats tangibles, et faisons de nos économies des moteurs d'innovation, de résilience et de prospérité pour tous."