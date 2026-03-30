Afrique: Malabo - Le Maroc, invité d'honneur du 11e Sommet de l'OEACP, réaffirme son ancrage stratégique en Afrique et sa vision d'une coopération Sud-Sud renouvelée

Malabo a accueilli, ce samedi, les travaux du 11e Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), dans un contexte international marqué par de profondes mutations. À cette occasion, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, a occupé une place de choix en tant qu'Invité d'honneur, une distinction hautement symbolique qui consacre le rôle croissant de Rabat sur l'échiquier de la coopération Sud-Sud.

Dépêché sur Très Haute Instruction Royale, M. Bourita a porté la vision du Roi Mohammed VI, mettant en avant un positionnement stratégique désormais assumé : celui d'un Maroc profondément ancré en Afrique et résolument engagé dans des partenariats solidaires et mutuellement bénéfiques.

Ce sommet, organisé sous le thème « une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation », revêt une portée particulière puisqu'il coïncide avec le cinquantième anniversaire de cette organisation, appelée aujourd'hui à se réinventer face aux nouveaux équilibres globaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son intervention devant les Chefs d'Etat et de Gouvernement, le chef de la diplomatie marocaine a insisté sur le caractère structurant du choix stratégique opéré par son pays : « un choix cohérent et irréversible », qui privilégie le partenariat à l'assistanat et promeut une approche intégrée et dynamique de la coopération. Une doctrine qui, selon lui, érige le partenariat économique en levier de souveraineté.

Au-delà du discours, le Maroc a mis en avant un bilan concret. Depuis 1999, le Royaume a conclu plus de 1600 accords de coopération, notamment dans le sillage des nombreuses visites royales sur le continent. Dans le domaine de la formation, près de 19.400 étudiants issus des pays membres de l'OEACP poursuivent actuellement leurs études au Maroc, tandis que plus de 40.000 lauréats y ont déjà été formés.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, Rabat a également souligné son rôle actif, notamment à travers la fourniture de fertilisants à ses partenaires. Rien qu'en 2022, près de 200.000 tonnes ont été offertes à des pays africains, en plus de volumes significatifs proposés à des tarifs préférentiels.

Dans un contexte de recomposition des équilibres internationaux, le ministre marocain a estimé que le paradigme historique ayant présidé à la création du groupe ACP est aujourd'hui dépassé. Il a, à cet égard, salué la dynamique de transformation engagée par l'OEACP, appelée à s'affirmer comme une plateforme crédible et autonome de coopération Sud-Sud.

Cette vision s'incarne également dans des projets structurants portés par le Maroc, à l'image du Gazoduc Africain Atlantique, qui ambitionne de relier plusieurs pays du continent dans une logique d'intégration énergétique, ou encore l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

Face aux défis globaux, M. Bourita a plaidé pour une OEACP plus affirmée, capable de porter la voix du Sud sur des enjeux majeurs tels que la gouvernance économique mondiale, le changement climatique ou encore la sécurité internationale. Il a également insisté sur la nécessité de faire de l'Accord de Samoa un véritable instrument stratégique, permettant aux pays membres de négocier d'égal à égal avec leurs partenaires.

L'approche marocaine repose, selon lui, sur trois piliers fondamentaux : la valorisation des potentialités locales, l'adaptation des partenariats aux réalités spécifiques de chaque pays et la recherche d'un impact concret et durable au bénéfice des populations.

En clôture de son intervention, le ministre a réaffirmé la disponibilité du Maroc à œuvrer aux côtés de ses partenaires, dans une logique de co-construction d'un ordre mondial plus équilibré. « Le Maroc est prêt à partager son expérience, à mobiliser son savoir-faire et à unir ses forces pour bâtir un monde multipolaire », a-t-il déclaré.

La cérémonie d'ouverture du sommet a, par ailleurs, été marquée par la passation de la présidence de l'OEACP de l'Angola à la Guinée équatoriale.