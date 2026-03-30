Sénégal: Mondial 2026 - Un dispositif d'accès aux billets mis en place

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé dimanche, avoir mis en place un dispositif officiel pour l'accès aux billets de la Coupe du monde FIFA 2026 via l'application GO Gaindé.

La période d'inscription est prévue du 1er au 30 avril courant, précise l'instance dirigeante du football sénégalais.

Elle ajoute que les conditions d'émission, de vente, d'échange et de revente des billets de la Coupe du monde 2026 sont celles fixées par la FIFA à travers ses différents règlements sur la billetterie.

La FSF invite tous les supporters à soutenir l'équipe nationale dans le respect des règles établies.

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Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026, Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé, au Mondial, dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie ou l'Irak.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020). Ils ont été ensuite éliminés en quart de finale par la Turquie, suite à un "but en or".