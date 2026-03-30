Sénégal: L'Etat mobilise 304,15 milliards de FCFA pour son premier APE de l'année

29 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, dimanche, avoir mobilisé 304,15 milliards de FCFA à la clôture du premier appel public à l'épargne (APE) de l'année 2026, dépassant ainsi l'objectif initial fixé à 200 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 152 %.

Lancée le 26 février, l'opération a été clôturée le 26 mars 2026, précise le ministère dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Selon la même source, "le succès de cet appel public à l'épargne traduit la confiance des investisseurs, tant institutionnels que privés, dans la qualité de la signature de l'État".

"Les ressources mobilisées contribueront à couvrir les dépenses budgétaires ainsi que la gestion active de la dette autorisées par la loi de finances de l'année 2026, souligne le texte.

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"Cette première opération s'inscrit, par ailleurs, dans une dynamique cohérente de mobilisation des ressources domestiques et de développement du marché financier sous-régional, en parfaite articulation avec les orientations stratégiques de l'État", peut-on encore lire dans le texte.

Il précise également que cette levée de fonds contribue à l'optimisation du profil de la dette, grâce à une structure équilibrée intégrant des maturités allant jusqu'à 10 ans, "à des conditions de financement maîtrisées".

Les taux sont ainsi fixés à 6,40 % sur 3 ans, 6,60 % sur 5 ans, 6,75 % sur 7 ans et 6,95 % sur 10 ans, souligne le communiqué, ajoutant que "le gouvernement entend poursuivre cette dynamique, conformément à sa Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT)".

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