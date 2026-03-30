Sénégal: Touba - Un présumé réseau d'escroquerie au visa démantelé, 43 victimes recensées

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 27 mars 2026, à l'interpellation d'un individu soupçonné d'être au cœur d'une vaste opération de fraude migratoire, impliquant des promesses fallacieuses de voyages vers l'Europe, notamment le Portugal.

L'enquête, ouverte à la suite de multiples plaintes, a permis de mettre au jour un système bien rodé. Le mis en cause se présentait comme un facilitateur capable d'obtenir rapidement des visas pour ses clients. Pour convaincre ses victimes, il avançait des garanties fictives de réussite des démarches administratives et exigeait, en contrepartie, des avances financières importantes. Il allait jusqu'à retenir les passeports originaux des candidats à l'émigration, renforçant ainsi leur dépendance.

Selon les premiers éléments de l'enquête, quarante-trois (43) victimes ont été formellement identifiées. Le préjudice financier global est estimé à 165 300 000 francs CFA.

Les investigations ont également révélé que le suspect remettait parfois de faux documents, notamment des visas contrefaits, afin de rassurer ses clients. Il multipliait ensuite les reports de départ, entretenant l'illusion d'un voyage imminent.

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Lors de son interpellation, les forces de l'ordre ont découvert en sa possession plusieurs passeports appartenant aux plaignants. Placé en garde à vue, l'individu a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés au cours de son audition.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices, notamment dans les circuits de falsification de documents administratifs.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les risques liés aux filières clandestines et aux promesses frauduleuses d'émigration, dans un contexte où la demande de mobilité internationale demeure forte.