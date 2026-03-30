Sénégal: Touba - Un présumé réseau d'escroquerie au visa démantelé, 43 victimes recensées

29 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 27 mars 2026, à l'interpellation d'un individu soupçonné d'être au cœur d'une vaste opération de fraude migratoire, impliquant des promesses fallacieuses de voyages vers l'Europe, notamment le Portugal.

L'enquête, ouverte à la suite de multiples plaintes, a permis de mettre au jour un système bien rodé. Le mis en cause se présentait comme un facilitateur capable d'obtenir rapidement des visas pour ses clients. Pour convaincre ses victimes, il avançait des garanties fictives de réussite des démarches administratives et exigeait, en contrepartie, des avances financières importantes. Il allait jusqu'à retenir les passeports originaux des candidats à l'émigration, renforçant ainsi leur dépendance.

Selon les premiers éléments de l'enquête, quarante-trois (43) victimes ont été formellement identifiées. Le préjudice financier global est estimé à 165 300 000 francs CFA.

Les investigations ont également révélé que le suspect remettait parfois de faux documents, notamment des visas contrefaits, afin de rassurer ses clients. Il multipliait ensuite les reports de départ, entretenant l'illusion d'un voyage imminent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de son interpellation, les forces de l'ordre ont découvert en sa possession plusieurs passeports appartenant aux plaignants. Placé en garde à vue, l'individu a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés au cours de son audition.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices, notamment dans les circuits de falsification de documents administratifs.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les risques liés aux filières clandestines et aux promesses frauduleuses d'émigration, dans un contexte où la demande de mobilité internationale demeure forte.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.