Sénégal: Sédhiou - Bacary Sarr inaugure le nouveau CLAC de Tanaff

Dakar — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, a procédé samedi, à l'inauguration du nouveau Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Tanaff, dans la région de Sédhiou (sud).

"C'est avec un immense plaisir, doublé d'un profond sentiment de devoir accompli, que je me trouve aujourd'hui à Tanaff pour procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment du CLAC, ayant pour parrain Mademba Guèye", a-t-il déclaré dans un discours dont une copie a été transmise à l'APS.

Le secrétaire d'État a salué le maire de Tanaff, Léonce Nzally, pour l'octroi du terrain et la formalisation de la convention de partenariat.

Il s'est également félicité de "cet acte fort de gestion visionnaire" des autorités municipales, estimant qu'il consacre la promotion de la culture, du livre et de la lecture.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la construction de ce centre traduit "l'adhésion sans réserve" du département de la Culture au processus de territorialisation des politiques publiques, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

"L'édification d'infrastructures modernes, répondant aux standards internationaux, et leur dotation en mobiliers, matériels pédagogiques et informatiques, visent un objectif clair : améliorer considérablement le cadre de vie et le confort des usagers pour favoriser l'éclosion des savoirs", a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'État pour le rayonnement de la culture au plan local, y voyant une dynamique permettant à "toutes les composantes de la population de converger vers un idéal commun de cohésion nationale, de paix et de prospérité socio-économique".

Dans cette perspective, le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique s'est réjoui de la compréhension par les autorités municipales du rôle de la culture comme levier incontournable de développement incontournable.

Un hommage à Mademba Guèye

Évoquant la figure du parrain du CLAC, Mademba Guèye (1941-2019), Bacary Sarr a rappelé son parcours d'excellence, notamment comme ancien élève du lycée Faidherbe de Saint-Louis et major du Centre de formation pédagogique en 1964.

Communément appelé Baye Ngagne par les populations locales, le parrain du CLAC de Tanaff laisse, selon lui, le souvenir "d'un homme exceptionnellement rigoureux mais profondément humain".

De Podor à Ziguinchor, sa carrière d'enseignant s'est inscrite dans l'histoire de la construction du système éducatif sénégalais, en formant, à partir de 1966, plusieurs ministres et hauts cadres de l'État.

Sa résilience s'est notamment illustrée lors de son passage à Boutoupa-Camaracounda, en pleine guerre de libération de la Guinée-Bissau, avant son installation définitive à Tanaff, a rappelé M. Sarr.

Parallèlement à sa mission éducative, Mademba Guèye a été présenté comme un mouride accompli, élevé au rang de représentant du Khalife général des mourides dans la zone. Il a ainsi contribué à l'implantation de daaras (écoles arabo-islamiques traditionnelles) et à l'organisation d'assemblées religieuses, recevant à plusieurs reprises la visite de Serigne Mourtada Mbacké, fils cadet du fondateur de la confrérie des Mourides.

Admis à la retraite en 2000, il avait choisi de rester à Tanaff pour se consacrer à l'agriculture et à l'enseignement religieux, jusqu'à son décès le 1er mars 2019, a encore faire valoir le secrétaire d'Etat à la Culture.

Inauguré le 15 août 1988 par l'ancien ministre de la Culture Moustapha Ka, le Centre de lecture et d'animation culturelle de Tanaff est présenté, avec ceux de Marsassoum, Vélingara, Pakour et Dabo, comme l'un des piliers historiques du réseau CLAC dans les régions de Sédhiou et Kolda.