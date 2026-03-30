Sénégal: Une universitaire évoque l'universalisme de la pensée de Cheikh Ahmad Tidiane Sy

Diamniadio — L'historienne Penda Mbow a souligné, dimanche, la dimension universaliste de l'œuvre intellectuelle de Cheikh Ahmad Tidiane Sy, qu'elle présente comme une approche moderne et engagée de la foi, en résonance avec les enjeux contemporains de gouvernance, d'éthique et de justice sociale.

"On ne peut être plus actuel que Serigne Cheikh", a notamment dit la spécialiste de l'islam médiéval, parlant d'un message qui transcende les frontières culturelles et religieuses.

S'exprimant lors d'un colloque organisé au deuxième jour de la célébration du centenaire de la naissance de Cheikh Ahmad Tidiane Sy, au centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, elle a insisté sur la nécessité de "mieux documenter et transmettre cet héritage aux générations futures".

"L'actualité du discours de Serigne Cheikh explique son impact durable, bien au-delà du Sénégal", faisant de lui une "référence majeure dans la pensée islamique contemporaine", a souligné Penda Mbow.

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L'universitaire a toutefois relevé un aspect qu'elle considère comme une "dimension encore peu explorée" de la vie de Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy, relativement à l'influence des figures féminines dans son expérience intellectuelle et spirituelle.

"La compréhension du discours de Serigne Cheikh ne saurait être complète sans une relecture de ses sources d'inspiration profondes, notamment celles issues de figures féminines dont l'apport reste souvent en retrait dans les analyses académiques", a-t-elle martelé.

L'historienne faisait notamment référence à l'influence de sa mère, Sokhna Astou Kane, fille d'un des plus illustres lieutenants d'El Hadji Malick Sy et son représentant à Kaolack, El Hadji Abdoul Hamid Kane.

"Par son éducation, sa rigueur morale et sa profondeur spirituelle, Sokhna Astou Kane a contribué à forger une pensée fondée sur des valeurs universelles telles que la paix, la quête du savoir et le service de l'humanité", selon Penda Mbow.