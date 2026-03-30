Ethiopie: Les coalitions de la société civile en Éthiopie considèrent la réforme comme une étape majeure pour la démocratie et la protection des droits.

Addis-Abeba — Les coalitions de la société civile éthiopienne ont accueilli avec enthousiasme les réformes législatives récentes, les qualifiant d'avancées historiques pour la démocratie et la protection des droits humains.

Selon ces organisations, la nouvelle législation ouvre un espace inédit pour la participation citoyenne et la défense des droits, rompant avec des décennies de contraintes qui limitaient leurs activités, l'accès aux financements et leur rôle dans la gouvernance.

Même lorsque les ONG et les structures communautaires traditionnelles comme l'idir et l'iqub devaient composer avec des restrictions sévères, elles sont restées essentielles pour amplifier la voix des citoyens et influencer le débat public.

La situation a profondément changé depuis 2018, avec l'adoption de la Proclamation n° 1999 relative aux organisations de la société civile par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, remplacée ensuite par la loi n° 1113/2019.

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Cette nouvelle réglementation supprime les anciennes limitations sur le financement étranger, élargit les activités autorisées et instaure un cadre plus transparent et participatif.

Elle permet également aux organisations de contester des décisions en justice, marquant un tournant significatif.

Pour Abera Hailemariam, directrice exécutive de la Coalition des organisations de la société civile pour les élections (CECOE), cette réforme est « révolutionnaire » : « Elle nous offre la liberté de mener toute activité légale et transforme profondément le paysage de la société civile. »

Selon lui, la proclamation a été déterminante pour la création même du CECOE en 2019, qui joue depuis un rôle central dans l'éducation civique, l'observation électorale et les réformes juridiques.

Getnet Kaba, directeur exécutif du Forum des organisations de la société civile éthiopienne (ECSF), partage cette appréciation, soulignant que le gouvernement reconnaît désormais la société civile comme un partenaire stratégique dans le développement national.

La nouvelle loi leur permet de mobiliser des ressources et de mener librement leurs activités légales, ce qui est essentiel pour renforcer leur impact.

Les dirigeants estiment que ces changements permettent aux organisations civiles d'intervenir dans des domaines jusqu'ici limités, notamment la démocratie, la paix, la gouvernance et les droits humains.

Ils insistent toutefois sur la nécessité de poursuivre et d'approfondir ces réformes, afin que les citoyens puissent pleinement exercer leurs droits et participer activement au développement du pays.

Pour beaucoup d'observateurs, le soutien affirmé des coalitions de la société civile représente un moment clé pour l'Éthiopie, annonçant une ère où ces organisations joueront un rôle majeur dans la promotion de la démocratie, la responsabilisation des institutions et la construction d'un développement inclusif.