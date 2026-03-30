Ile Maurice: C Resorts prolonge son aventure avec Louka Pitot

À travers une collaboration qui s'inscrit désormais dans la durée, C Resorts confirme son attachement à l'authenticité et à l'énergie locale en renouvelant son partenariat avec le kitesurfeur professionnel mauricien Louka Pitot. Plus qu'un simple accord entre une marque et un athlète, cette alliance incarne une vision commune : celle d'un art de vivre tourné vers l'océan, la liberté et l'expression de soi.

Depuis deux ans, Louka Pitot porte les couleurs de C Resorts sur les scènes internationales du kitesurf. Sa trajectoire impressionnante et son rayonnement au-delà des frontières font de lui un ambassadeur naturel de l'île Maurice. Mais au-delà des performances sportives, c'est son lien profond avec son île natale qui séduit. Entre vents, vagues et lagons, Louka reste fidèle à ses racines, incarnant avec sincérité l'esprit mauricien.

Ce nouveau chapitre du partenariat s'écrit autour de deux lieux emblématiques de la marque : C Mauritius Palmar, sur la côte est, et C Rodrigues Mourouk, véritable paradis du kitesurf. Ces destinations, reconnues pour leurs conditions idéales et leur atmosphère décontractée, deviennent le terrain d'expression privilégié de l'athlète. À travers ses expériences, il met en lumière un mode de vie rythmé par la nature, le sport et la connexion à l'environnement.

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Entre lagons turquoise et vents parfaits, Louka Pitot continue de faire rayonner Maurice aux côtés de C Resorts, incarnant un art de vivre libre, sportif et profondément connecté à la nature

Pour C Resorts, cette collaboration va bien au-delà d'une visibilité sportive. Elle reflète une philosophie profondément ancrée dans l'identité de la marque : valoriser les talents locaux, célébrer l'énergie des îles et proposer une expérience immersive, à la fois dynamique et authentique. Louka Pitot, avec son charisme et son énergie positive, incarne parfaitement cet état d'esprit.

Comme le souligne Olivier de Guardia, Directeur Général de Constance Hospitality Management, ce partenariat repose sur des valeurs partagées : passion, liberté et amour de l'océan. Des principes qui trouvent un écho particulier dans l'univers de C Resorts, où chaque séjour invite à se reconnecter à l'essentiel.

Dans les mois à venir, Louka partagera son quotidien, entre sessions de kitesurf et moments de détente, offrant un regard privilégié sur l'expérience C Resorts. À travers ses contenus, c'est toute une invitation à découvrir - ou redécouvrir - la côte est de Maurice et Rodrigues comme des destinations de choix pour les amateurs de sensations et de nature.

En renforçant ce partenariat, C Resorts affirme son engagement envers une hospitalité vivante et inspirée, où l'humain, le territoire et les émotions occupent une place centrale. Une manière de rappeler que voyager, c'est aussi ressentir, vibrer et se laisser porter par le rythme unique de l'île.