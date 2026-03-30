Maroc: Les Olympiades Mines-Rabat 2026 - Le Maroc qui ose, à travers le prisme de sa jeunesse

L'École nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR, anciennement ENIM) annonce la 19e édition des Olympiades Mines-Rabat, un événement d'envergure réunissant plus de 8000 étudiants venus du Maroc et de plusieurs pays étrangers. Ce rendez-vous phare se tiendra du 03 au 05 avril 2026 et promet d'être un moment fort de compétition, d'innovation et d'unité autour du sport et de la jeunesse marocaine.

Sous le thème « L'Élan d'une Nation : Quand le Sport et l'Innovation Inspirent le Pouvoir d'Oser l'Avenir », cette édition illustre la vision d'un Maroc qui fait du sport un levier d'innovation et de rayonnement. Portées par la dynamique nationale des grands projets sportifs à venir, les Olympiades Mines-Rabat reflètent l'esprit d'un pays qui transforme sa passion en moteur d'avenir.

Des experts et intervenants y partageront leurs analyses sur l'impact de l'innovation et de la technologie dans le développement du sport, tant sur le plan individuel que collectif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition se distingue par la participation d'équipes et de délégations internationales, avec des étudiants venus d'Europe et d'Afrique. Ils prendront part à des compétitions sportives, intellectuelles et artistiques , dont des concours de gaming et des épreuves de sports physiques. Ces activités, organisées par les étudiants eux mêmes, refléteront l'esprit d'innovation, de solidarité et de dépassement de soi.

Avec près de 8000 participants attendus, les Olympiades Mines-Rabat seront un vecteur d'échanges entre étudiants du monde, offrant un cadre unique pour l'épanouissement personnel et la découverte de nouvelles compétences.

L'ENSMR invite tous les étudiants et passionnés à rejoindre cette 19e édition, symbole d'un Maroc audacieux, inspirant et tourné vers l'avenir