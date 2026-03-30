Congo-Kinshasa: Mois de mars - Des femmes PCA insistent sur une justice effective en faveur des femmes

A l'occasion de la clôture du mois de mars, dédié aux droits des femmes, les femmes présidentes des Conseils d'administration (PCA) des entreprises du Portefeuille de l'Etat et des établissements publics du Congo ont plaidé pour la garantie et l'effectivité des droits des femmes.

Elles ont lancé cet appel, , samedi 28 mars, lors d'une cérémonie d'échange de vœux organisée à Kinshasa.

Ces femmes entrepreneures ont également insisté sur la nécessité de renforcer la justice en faveur des femmes à travers tout le pays.

La représentante des femmes PCA, Gisèle Kayembe, a souligné que le thème national de la Journée internationale des droits des femmes appelle à des actions concrètes :

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« Le thème national de cette année : Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles -nous interpelle profondément. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'un appel à l'action. Les droits doivent être garantis, la justice doit être effective et l'action doit être concrète. En tant que PCA, nous avons un rôle clé à jouer. Reconnaître, célébrer et valoriser les femmes à des postes de gouvernance, c'est renforcer les fondations même de notre État et de nos institutions ».

Elle a estimé que l'intégration des femmes au plus hautes instances du pays notamment au sein du gouvernement avec la Première ministre, au Parlement, dans les cours et tribunaux (…) constitue une preuve éloquente de la matérialisation de la vision de la masculinité positive.

Gisèle Kayembe a relevé que : « être femmes PCA, c'est souvent devoir faire preuve de résilience accrue, c'est porter des responsabilités lourdes dans les environnements exigeant parfois encore marqués par des stéréotypes ».

Cependant face à ces défis, elle fait savoir que les femmes PCA incarnent une gouvernance moderne, rigoureuse et inclusive, tout en démontrant que le leadership féminin n'est pas une alternative mais une évidence.

Dans la même dynamique, Joséphine Mbombo a exhorté les femmes à s'impliquer davantage pour renforcer leur présence dans les sphères décisionnelles en RDC.

« Il faudrait d'abord que les femmes se battent pour que la parité quitte son statut de parité de droit pour devenir une parité de fait. Nous avons des textes qui nous protègent, mais ils restent théoriques. Nous devons maintenant les appliquer. C'est un plaidoyer très fort que les femmes doivent mener pour rendre cette parité effective », a-t-elle souligné.

Au cours de cette cérémonie, la Première ministre Judith Suminwa et la ministre du Portefeuille Julie Shiku ont reçu des prix d'encouragement.

La présence de la Cheffe du gouvernement a été saluée comme un signal fort en faveur de la promotion des droits des femmes.