Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Pose de la première poutre du pont Mfuti à Kasangulu

L'entreprise chinoise SISC SA a lancé, dimanche 29 mars, les travaux de pose de la première poutre du pont Mfuti, dans le cadre du projet des Rocades, en territoire de Kasangulu, dans la province du Kongo-Central.

Cet ouvrage de 120 mètres de portée recevra au total 28 travées de 45 tonnes chacune.

La poutre de 45 tonnes est arrivée sur le site du pont Mfuti à bord d'un porte-charge à deux directions.

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Le dispositif technique mis en place pour sa pose a été activé, permettant son installation progressive à l'endroit indiqué par les ingénieurs de la firme CREC 8, sous-traitant de SISC SA.

Pour le Directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, cette étape représente une preuve supplémentaire de la réussite du Programme Sino-congolais, qui finance ce vaste chantier d'infrastructures.

De son côté, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, s'est dit confiant quant à l'aboutissement de ce programme, soulignant l'importance stratégique du pont Mfuti dans le réseau routier de la capitale.

Chaque travée mesure 30 mètres de long, et il en faudra 28 pour couvrir l'ensemble du pont, dont certains appuis ont été forés jusqu'à 20 mètres de profondeur.

Pour lier la théorie à la pratique, plusieurs étudiants de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa ont assisté à cette opération, considérée comme une étape clé dans la construction de cet ouvrage majeur du projet des Rocades.

Ce projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).