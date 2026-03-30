Tunisie: Le pays participera aux Rendez-vous d'affaires de la Francophonie 2026 au Québec

Les rendez-vous d'affaires de la Francophonie se tiendront du 20 au 21 mai 2026, au centre des congrès du Québec. A cette occasion, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise avec l'appui de l'Ambassade de Tunisie à Otawa et l'Ambassade du Canada à Tunis et en partenariat avec les principales institutions de l'écosystème entrepreneuriale en Tunisie, la participation tunisienne à la 3ème édition à ces Rendez-vous d'affaires pour les entreprises de la Francophonie au Québec (RVAFQ 2026).

Organisés par Québec International, le centre des congrès du Québec et Québec Destination Affaires, ces Rendez-vous visent à développer des alliances stratégiques dans le vaste réseau d'affaires francophone (La francophonie compte 54 pays et accapare 20% du commerce international de marchandises et 16% du PIB mondial d'après l'Alliance des Patronats Francophones APF).

Selon le CEPEX, en y participant, les entreprises tunisiennes bénéficient de moments de réseautage exclusifs en présentiel durant les deux jours avec des centaines d'entrepreneurs du vaste réseau d'affaires Francophone, des opportunités de réseautage en ligne sont offertes via la plateforme B2B2GO et d'une programmation riche de conférences portant sur des thèmes phares tels que : Exportation et diversification des marchés francophones, Gouvernance et accompagnement des PME's, Entrepreneuriat & Mentorat, Numérique et IA comme accélérateur de croissance...

Les entreprises tunisiennes pourront, également, tenir des rencontres professionnelles personnalisées (entretiens B2B) pour explorer des partenariats concrets. Les informations sur les Rendez-vous d'affaires de la francophonie à Québec se trouvent sur le lien suivant: httpss://www.quebecinternational.ca/fr/rv-affaires-francophonie

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Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement peuvent confirmer leur inscription via le lien suivant :

httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/535 au plus tard le vendredi 03 avril 2026