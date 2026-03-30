Gabon: Lambaréné - Séraphin Akure-Davain inaugure le siège de l'UDB dans le 2e arrondissement

Le vice-président de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), Séraphin Akure-Davain, également député du 2e arrondissement de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, a procédé, le samedi 28 mars 2026, à l'inauguration officielle d'une nouvelle permanence politique du parti au quartier Magnang.

Cette nouvelle infrastructure vise à renforcer l'organisation et la présence de l'UDB dans cette localité du centre du Gabon. Elle offrira aux responsables locaux un cadre de travail structuré, propice à une meilleure coordination des activités politiques et au suivi des militants.

Lors de cette cérémonie marquée par une forte mobilisation des populations venues notamment des quartiers Magnang, Malebe, Carrière et Metere, Séraphin Akure-Davain a insisté sur l'importance de structurer le parti à la base.

« Dans les semaines à venir, nous allons poursuivre la mise en place du fichier des militants. Il est essentiel pour nous de savoir précisément qui est de l'UDB, afin de mieux organiser nos actions », a-t-il déclaré.

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Profitant de cette rencontre avec sa base politique, le vice-président de l'UDB a également lancé un appel à la mobilisation des militants et sympathisants. Il les a exhortés à se tenir prêts afin d'accompagner la mise en œuvre du mandat du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Par ailleurs, cette activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne de remerciement des électeurs, à la suite des élections législatives et locales de septembre et octobre 2025, largement remportées par l'UDB dans la commune de Lambaréné, avec notamment la conquête de la mairie centrale et de deux arrondissements.

Présent à cette cérémonie, le maire de la ville du Grand-Blanc, Guy Pierre Biteghet, a salué cette initiative, mettant en avant l'importance de renforcer la proximité entre les élus et les populations.

À travers cette inauguration, l'UDB réaffirme ainsi sa volonté de structurer son implantation locale et de renforcer sa dynamique politique dans la province du Moyen-Ogooué.