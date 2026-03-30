Afrique: Le Maroc réaffirme, à la Ligue arabe, une ligne de fermeté et de solidarité face à l'escalade iranienne

Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions, le Maroc a réitéré, dimanche, sa position constante de solidarité avec les pays arabes, en appelant à une réponse collective ferme face aux menaces pesant sur la sécurité et la stabilité de la région.

S'exprimant lors de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue par visioconférence, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a mis en avant la ligne claire défendue par Rabat sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Dès le déclenchement de la crise, a-t-il rappelé, le Maroc s'est positionné parmi les premiers soutiens aux Etats arabes, traduisant ainsi, selon ses termes, « une solidarité effective » dictée par les Hautes Orientations royales. Cette posture s'est également matérialisée par des échanges directs entre le Souverain marocain et plusieurs dirigeants des pays du Golfe, au cours desquels le Maroc a fermement condamné les attaques visant leur souveraineté et la sécurité de leurs territoires.

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Dans une intervention au ton résolument ferme, le chef de la diplomatie marocaine a dénoncé des agressions qualifiées d'« abjectes », ciblant aussi bien des civils que des infrastructures vitales, notamment les aéroports, les ports et les installations énergétiques. Des actes qui, selon lui, constituent une violation flagrante du droit international et des usages établis.

Pour Rabat, la gravité de la situation tient également au fait que certains pays visés ne sont impliqués dans aucun conflit, ce qui accentue les risques d'embrasement régional. « Si ces agressions se poursuivent sans être maîtrisées, elles pourraient évoluer vers un affrontement généralisé menaçant la stabilité régionale, voire la paix mondiale », a averti M. Bourita, pointant également les répercussions économiques majeures de ces tensions.

Dans ce contexte, le Maroc appelle à une mobilisation collective des États arabes. Le ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une position arabe unifiée et déterminée, tout en exhortant l'Iran à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité et à mettre un terme immédiat à toute action déstabilisatrice.

Au-delà de la condamnation, Rabat plaide pour des mesures concrètes visant à sécuriser l'espace aérien régional et les voies de navigation maritime, tout en soutenant les initiatives légitimes prises par les Etats concernés pour protéger leur intégrité territoriale.

Enfin, la diplomatie marocaine ne ferme pas la porte à une issue politique. Le Maroc affirme suivre de près les efforts de médiation engagés et réitère son attachement à une solution fondée sur le dialogue et la raison.