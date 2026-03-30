Sénégal: OMC - Blocage sur l'accord d'investissement, le Sénégal mise sur des alternatives

29 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Des divergences persistent également autour de l'accord sur la facilitation des investissements pour le développement. Ce point pourtant stratégique a attiré les attentions à la 14e conférence ministérielle de l'OMC.

Il vise à aider les pays les moins avancés et les pays en développement à attirer davantage de flux d'investissements étrangers. Malgré cette impasse, le Sénégal se montre pragmatique.

Selon Ibrahima Ndiaye, fonctionnaire au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le pays n'exclut pas de recourir aux mécanismes déjà existants pour continuer à attirer des investissements, en attendant qu'un consensus soit trouvé au niveau multilatéral.

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