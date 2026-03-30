Soudan: La SG de l'organe d'investissement appelle à la promotion des ressources du pays

29 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La secrétaire générale de l'organe national d'investissement, Ahlam Madani Mahdi, a appelé à la nécessité de promouvoir les énormes ressources dont jouit le Soudan, en particulier à la lumière des circonstances et des développements que connaît actuellement le monde

Cette déclaration a été faite lors de sa participation à l'atelier de promotion de l'investissement et d'échange d'expériences organisé par la COMESA dans la capitale kenyane, Nairobi, du 25 au 27 mars courant.

Dans une déclaration à l'agence soudanaise de presse (SUNA) suite à son retour, elle a souligné l'importance de cet atelier de travail pour renforcer la coopération économique entre le Soudan et les pays d'Afrique de l'Est (COMESA).

L'atelier a vu la participation de 21 pays et la présence de 400 membres de la COMESA, ainsi que de représentants d'institutions régionales et internationales, et les organisations de l'UNCTAD et d'UNIDO.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.