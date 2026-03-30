Soudan: La SG de l'organe d'investissement appelle à la promotion des ressources du pays

La secrétaire générale de l'organe national d'investissement, Ahlam Madani Mahdi, a appelé à la nécessité de promouvoir les énormes ressources dont jouit le Soudan, en particulier à la lumière des circonstances et des développements que connaît actuellement le monde

Cette déclaration a été faite lors de sa participation à l'atelier de promotion de l'investissement et d'échange d'expériences organisé par la COMESA dans la capitale kenyane, Nairobi, du 25 au 27 mars courant.

Dans une déclaration à l'agence soudanaise de presse (SUNA) suite à son retour, elle a souligné l'importance de cet atelier de travail pour renforcer la coopération économique entre le Soudan et les pays d'Afrique de l'Est (COMESA).

L'atelier a vu la participation de 21 pays et la présence de 400 membres de la COMESA, ainsi que de représentants d'institutions régionales et internationales, et les organisations de l'UNCTAD et d'UNIDO.