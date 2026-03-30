Soudan: Arrivée du quatrième groupe de réfugiés soudanais en Ouganda

29 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Quarante-neuf ressortissants soudanais du quatrième groupe de réfugiés soudanais en provenance d'Ouganda, sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport de Port-Soudan dans le cadre du programme de retour volontaire. Ils ont été accueillis par le général de police (à la retraite) Abdelkarim Youssef Yagoub, chef de la commission supérieure pour le retour volontaire, ainsi que par les membres de la commission et plusieurs des parties concernées.

Le général Yagoub a affirmé l'arrivée du quatrième avion transportant 49 ressortissants de la République d'Ouganda, dans le cadre du programme de retour volontaire, précisant qu'ils sont arrivés sains et saufs et se préparent à se diriger vers l'État de Khartoum après avoir complété les préparatifs nécessaires.

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