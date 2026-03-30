Tunisie: À Rades, une journée festive dédiée à la sécurité des enfants dans l'espace numérique

Une manifestation festive et de sensibilisation à été organisée dimanche au Parc Farhat Hached à Rades, à l'occasion de la fête nationale de l'enfance ayant pour slogan « Des enfants en sécurité dans l'espace numérique : une responsabilité partagée ».

Le programme de cette journée a comporté plusieurs volets d'animation, des spectacles variés, des ateliers et des expositions avec la contribution des directions régionales et d'un nombre d'organisations nationales et d'associations actives dans le secteur de l'enfance.

Des tentes ont été érigées le long des allées du Parc Farhat Hached, représentant les parties intervenantes à cette manifestation, telles que les directions régionales de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de la femme, de la famille et de l'enfance, et certains établissements de l'enfance dans les secteurs public et privé, l'observatoire national de la sécurité routière, la protection civile et l'agence nationale de sécurité cybernétique.

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Le chargé de gestion du commissariat régional de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées à Ben Arous Ali Belhadi, a indiqué dans une déclaration à la TAP qu'un certain nombre de tentes ont accueilli des ateliers consacrés aux thèmes de la sécurité numérique qui constitue un défi pour les enfants et les familles.

Cette manifestation, qui s'est tenue sous la supervision du secrétaire général du gouvernorat de Ben Arous Adel El Bak, a comporté des activités interactives, des jeux éducatifs pour les enfants, ainsi que plusieurs ateliers sur la sécurité numérique, la robotique et les premiers secours.

Des ateliers de sensibilisation ont été également organisés sur plusieurs thèmes dont notamment, la sécurité numérique, les défis électroniques auxquels font face les enfants, la sécurité routière, la santé publique, la prévention des maladies, l'alimentation saine, les activités sportives, mise à part un spectacle d'animation populaire et une exposition de caravanes mobiles spécialisées sur l'environnement, le cinéma itinérant et des espaces dédiés aux activités pour enfants, la famille et les personnes âgées.