Tunisie: Manchester Film Festival 2026 - Dhafer L'Abidine sacré meilleur réalisateur pour son film « Sophia »

Le cinéaste et acteur tunisien Dhafer L'Abidine a remporté le prix du Meilleur réalisateur pour son long-métrage Sophia lors de la 12e édition du Manchester Film Festival (MFF), au Royaume-IUni, ont annoncé les organisateurs lors de la cérémonie des « MFF Awards » (surnommés les « Buzzies »).

Troisième réalisation de L'Abidine après Ghodwa et To My Son, Sophia est un thriller familial qui explore les tensions liées à l'exil entre le Royaume-Uni et la Tunisie. Le film suit le parcours d'un père tunisien expulsé, que sa compagne et sa fille tentent de retrouver plusieurs années plus tard.

Produit par Double A Productions et New Sparta Productions, le long-métrage réunit un casting tuniso-britannique international, avec notamment Hiba Abouk, Kais Sebti, ainsi que les Britanniques Jessica Brown Findlay et Alex MacQueen. Le film a été tourné en 2024 entre Tunis et Londres.

Ancien élève de la Birmingham School of Speech and Drama, Dhafer L'Abidine voit son travail de mise en scène récompensé au sein d'un large palmarès où figurent également LifeHack de Roman Corrigan (Golden Bee du meilleur film) et le Britannique Thomas Turgoose (Meilleur acteur pour Synthesized).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'abord reconnu comme acteur au Royaume-Uni (Spooks, Children of Men) puis comme icône du drame arabe (Arous Beirut), Dhafer L'Abidine s'impose désormais comme un réalisateur de premier plan. Son premier film, Ghodwa (2021), a reçu le prix FIPRESCI au Caire, tandis que son second, To My Son (2023), a été primé au Hollywood Arab Film Festival.

Organisé du 19 au 29 mars 2026 à travers la ville de Manchester, ce rendez-vous majeur du cinéma indépendant au Royaume-Uni a proposé pendant 11 jours une programmation mêlant projections, tapis rouges et rencontres professionnelles. Le festival, qui a clôturé cette édition aux Aviva Studios, confirme sa vocation de plateforme pour les talents émergents du cinéma international.