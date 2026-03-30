Tunisie: Un hub interactif entre talents et recruteurs

Organisé par le Corp, relevant de la Chambre tuniso-allemande d'industrie et de commerce (AHK Tunisie), le Salon de l'emploi tuniso-allemand « Corp Village » a réuni, hier, talents et employeurs venus explorer les opportunités d'un marché de l'emploi en pleine mutation.

L'édition 2026 du salon de l'emploi tuniso-allemand s'est ouverte hier à Tunis sous l'appellation « Corp Village », rassemblant un large public de jeunes venus s'informer sur les opportunités d'emploi. Selon les organisateurs, plus de 17 mille candidats se sont inscrits pour participer à cette édition, qui a réuni 55 entreprises tunisiennes et allemandes. Outre les stands de recrutement, qui ont accueilli un grand nombre de candidats potentiels, le Job Fair a également proposé des espaces d'interaction directe.

Plus de 200 entretiens ont été organisés entre recruteurs et postulants, offrant plus de 1 000 opportunités d'emploi. Des espaces de discussion ont également été aménagés, avec des conférences dédiées aux enjeux actuels du marché de l'emploi. Des ateliers de soft skills, animés par des experts, ont été mis en place afin de renforcer l'employabilité des jeunes.

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Les secteurs représentés dans cette foire d'emploi couvrent un large éventail d'activités, notamment la mécanique, la mécatronique, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et le transport, illustrant la diversité des profils recherchés. « Parmi les entreprises présentes, il y a des structures allemandes, mais aussi des entreprises tunisiennes qui s'internationalisent et qui se développent à l'international.

Elles ont besoin de compétences variées, notamment linguistiques, en IT ou dans le domaine du transport », a déclaré Jorn Bousselmi, directeur général de la Chambre tuniso-allemande AHK Tunisie. De son côté, Ameni Boubaker, Directrice du Corp et de RH Services à l'AHK Tunisie, a souligné : « Corp Village incarne une nouvelle étape dans notre stratégie : celle d'un écosystème intégré, capable de connecter efficacement les talents aux besoins réels des entreprises. »