Tunisie: Judo - La Tunisie domine le tournoi international de Dakar 2026 avec 7 médailles

La Tunisie a brillamment dominé le tournoi international ouvert de judo (cadets, cadettes, juniors et juniors filles), organisé à Dakar les 27 et 28 mars 2026, en décrochant un total de 7 médailles, dont 4 en or, et en s'emparant de la première place du classement général des médailles.

Les jeunes représentants tunisiens ont particulièrement marqué la compétition dans les catégories cadets et cadettes, en s'imposant avec 4 médailles d'or. Ces distinctions ont été remportées par Assil Ben Nour (-44 kg), Ranem Ben Slimane (+70 kg), Elias Zgouda (-66 kg) et Mohamed Elias Arfaoui (-73 kg).

Dans les catégories juniors et juniors filles, la Tunisie a également enrichi son palmarès avec 3 médailles supplémentaires : une en argent et deux en bronze. Mohamed Elias Arfaoui a décroché la médaille d'argent (-73 kg), tandis que Elias Zgouda (-66 kg) et Ranem Ben Slimane (-70 kg) ont chacun remporté une médaille de bronze. Cette performance confirme la montée en puissance de la relève tunisienne en judo et augure de bonnes perspectives pour les prochaines échéances, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.