Tunisie: Judo - La Tunisie domine le tournoi international de Dakar 2026 avec 7 médailles

29 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie a brillamment dominé le tournoi international ouvert de judo (cadets, cadettes, juniors et juniors filles), organisé à Dakar les 27 et 28 mars 2026, en décrochant un total de 7 médailles, dont 4 en or, et en s'emparant de la première place du classement général des médailles.

Les jeunes représentants tunisiens ont particulièrement marqué la compétition dans les catégories cadets et cadettes, en s'imposant avec 4 médailles d'or. Ces distinctions ont été remportées par Assil Ben Nour (-44 kg), Ranem Ben Slimane (+70 kg), Elias Zgouda (-66 kg) et Mohamed Elias Arfaoui (-73 kg).

Dans les catégories juniors et juniors filles, la Tunisie a également enrichi son palmarès avec 3 médailles supplémentaires : une en argent et deux en bronze. Mohamed Elias Arfaoui a décroché la médaille d'argent (-73 kg), tandis que Elias Zgouda (-66 kg) et Ranem Ben Slimane (-70 kg) ont chacun remporté une médaille de bronze. Cette performance confirme la montée en puissance de la relève tunisienne en judo et augure de bonnes perspectives pour les prochaines échéances, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.