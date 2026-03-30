Sénégal: Création d'emplois - Le sixième appel à projets de l'initiative Ife lancé

Le sixième appel à projets de la Facilité investissements pour l'emploi (Ife) a été officiellement lancé le 25 mars à Dakar. Ce mécanisme, mis en oeuvre conjointement par la Banque publique de développement (Kfw) et la Coopération internationale allemande (Giz), est destiné à soutenir la création d'emplois durables au Sénégal.

La Facilité investissements pour l'emploi (Ife), mise en oeuvre conjointement par la filiale de la Banque publique de développement (Kfw) et la Coopération internationale allemande (Giz), a lancé, le 25 mars 2026, à Dakar, son sixième appel à projets au Sénégal. À cette occasion, le directeur pays de la Kfw, le Dr Josef Haider, a mis l'accent sur la qualité des emplois visés par ce programme qui s'inscrit dans l'initiative « Invest for Jobs ». « Les bons emplois sont ceux qui sont bien rémunérés, avec des conditions de travail décentes, une sécurité sociale et une protection au travail », a-t-il expliqué.

M. Haider soutient que l'objectif principal reste la création d'emplois durables au Sénégal à travers un appui direct aux entreprises et aux acteurs publics. L'appel à projets, ouvert du 20 mars au 1er juin 2026, s'adresse aux entreprises privées, aux entités publiques et aux organisations à but non lucratif. Les projets retenus pourront bénéficier de subventions comprises entre 800 000 (près de 525 millions de FCFA) et 10 millions d'euros (6,5 milliards de FCFA), couvrant entre 25 % et 90 % du coût total de l'investissement suivant la nature des initiatives.

De son côté, Katja Roeckel, directrice résidente de la Giz au Sénégal, a rappelé que ce mécanisme a déjà pu lever des subventions à travers l'Ife. Selon elle, le cas le plus probant reste la société Domitexka, dans la filière textile. Celle-ci a bénéficié d'une subvention de 5,7 millions d'euros (environ 3,7 milliards de FCFA) de l'Ife pour la relance de l'usine de Kahone, un projet qui devrait générer plus de 4 000 emplois directs et indirects.

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Mme Roeckel explique que la particularité de l'initiative est d'octroyer des subventions visant à soutenir les investissements dans les unités de production, les équipements, le développement des compétences ainsi que la formation de la main-d'oeuvre. « Cette démarche vise à lever les barrières à l'investissement et à permettre la création d'emplois massifs et décents au bénéfice de la population », a-t-elle assuré. La directrice résidente de la Giz reste persuadée que ce mécanisme financier innovant confirme l'importance que la Coopération allemande accorde à la création d'emplois, à la formation professionnelle, aux femmes, aux jeunes, au secteur privé et à la croissance économique.

Cette année, une innovation majeure a été introduite : un cofinancement additionnel pour les projets intégrant des programmes de formation professionnelle orientés vers des secteurs en tension en Allemagne. Cette approche vise à favoriser une migration de main-d'oeuvre qualifiée dans une logique de partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Plusieurs secteurs stratégiques sont ciblés, notamment le BTP (bâtiment et travaux publics), l'industrie métallurgique et électrique, les technologies de l'information, la transformation agroalimentaire, le transport et la logistique, ainsi que l'hôtellerie et la restauration.

Les projets incluant des volets de formation technique et linguistique seront particulièrement privilégiés. Le mécanisme de l'Ife repose sur un cofinancement, les porteurs de projets devant apporter une contribution significative. Les candidatures feront l'objet d'un processus compétitif en deux phases allant de la présélection à l'évaluation approfondie des projets. À travers cette initiative, la Coopération allemande entend lever les contraintes à l'investissement privé, renforcer les compétences de la main-d'oeuvre et contribuer à la création d'emplois décents, particulièrement pour les jeunes et les femmes.