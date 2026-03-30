Sénégal: TER - De nouvelles rames pour voyager mieux

Le Train Express Régional (TER) passe la vitesse supérieure. La SENTER et la SETER, sur instructions du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), ont annoncé ce dimanche 29 mars le déploiement progressif de nouvelles rames sur le réseau dakarois, une montée en puissance qui prendra effet dès cette semaine.

Concrètement, les usagers pourront compter sur plus de trains en circulation, davantage de places disponibles et des trajets plus réguliers. Un renforcement bienvenu, qui tombe à point nommé.

Car le calendrier est chargé. Mardi 31 mars, le TER jouera les navettes officielles pour le match Sénégal-Gambie, assurant le transport aller-retour des supporters vers le stade. Le week-end prochain, il accompagnera également les festivités du 4 avril et les célébrations de Pâques, permettant à chacun de rejoindre défilés et proches « en toute sérénité », selon les termes du communiqué.

Le message des deux sociétés est clair : le TER ambitionne de s'imposer comme « une solution de transport fiable et adaptée » face aux besoins croissants de mobilité des populations de Dakar et sa banlieue.