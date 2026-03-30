Sénégal: Trafic de faux médicaments - 916 kg interceptés à Koungheul

La Brigade mobile des Douanes de Koungheul a procédé à une importante saisie de faux médicaments, a annoncé un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Douane, publié la veille.

Selon la note, il s'agit de divers produits pharmaceutiques, notamment des antalgiques, des antibiotiques, des aphrodisiaques, des anti-inflammatoires ainsi que des produits vétérinaires, pour un poids total de 916 kg. La valeur estimée de cette cargaison s'élève à plus de 118 millions de FCfa. Cette opération a été menée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026, à la suite de l'exploitation d'un renseignement. Elle a abouti à une interception minutieusement planifiée sur les axes Dimiskha-Missirah et Koucoto-Mbaye-Mbaye. D'après la même source, les agents des Douanes ont réussi à immobiliser deux véhicules transportant ces médicaments frauduleux.