Afrique: Grèves dans le secteur de la santé - Le gouvernement met en avant des avancées et appelle au dialogue

Face aux mouvements de grève récurrents observés dans le secteur de la santé, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a publié un communiqué pour informer l'opinion publique de l'état d'avancement des négociations avec les organisations syndicales, ainsi que des mesures déjà prises pour répondre à leurs revendications.

Selon le ministère, un dialogue « constant et constructif » est engagé depuis plusieurs mois avec les syndicats. Les discussions portent notamment sur l'amélioration des conditions de travail, le reclassement de certaines catégories professionnelles et la prise en charge de préoccupations salariales. Ces revendications s'inscrivent dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Parmi les avancées majeures enregistrées, le ministère souligne la signature d'un décret reclassant 1 283 techniciens supérieurs en santé à la catégorie A2, mettant ainsi fin à une iniquité administrative dénoncée depuis près de douze ans. Des mesures d'équité sociale ont également été adoptées, notamment l'attribution d'indemnités de logement à certains agents non fonctionnaires.

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En outre, plus de 1 100 agents de santé en fin de contrat ont été intégrés dans la base des contractuels du ministère, pour un coût annuel estimé à plus de 7 milliards de FCFA. Le gouvernement indique également avoir mobilisé plus de 60 milliards de FCFA pour renforcer le plateau technique médical, à travers des investissements dans les infrastructures, les équipements, les médicaments et la logistique.

Dans la même dynamique, un recrutement spécial de 2 500 agents est annoncé comme imminent, avec pour objectif d'améliorer durablement l'offre de soins sur l'ensemble du territoire.

Cependant, un point de blocage persiste : l'octroi de l'indemnité de logement aux agents contractuels des établissements publics de santé et du ministère. D'après le MSHP, un inventaire a déjà été réalisé et l'enveloppe nécessaire est estimée à près de 8,8 milliards de FCFA par an. Des discussions sont en cours avec les ministères en charge de la Fonction publique, du Travail, des Finances et du Budget afin d'identifier des solutions « réalistes, soutenables et durables ».

Le Ministère de la Santé réaffirme enfin son engagement à respecter les accords conclus dans le cadre du Pacte de stabilité sociale et appelle à la poursuite du dialogue. Il insiste sur la nécessité de préserver la continuité des soins, essentielle à la protection des populations, en particulier les plus vulnérables, et au bon fonctionnement du système de santé national.