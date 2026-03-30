Ile Maurice: Underworld, jouer dans la cour des grands

Si la saison 2025 était un tremplin pour l'écurie Jevin Awotar, cet établissement ne compte pas venir faire de la figuration cette saison. L'effectif a été renforcé avec toute une pléiade de nouveaux coursiers et les propriétaires ont également souhaité être représentés au plus haut niveau avec l'acquisition d'un cheval de classe, Underworld.

Ancien pensionnaire de Justin Snaith à Cape Town, Underworld compte cinq victoires à son actif sur des parcours allant de 1 000 m à 1 900 m. À la fin de sa carrière, Underworld affichait une merit rating de 111, ce qui en dit long sur son potentiel.

Underworld a surtout eu le mérite de terminer à seulement 2,5 longueurs de Selukwe dans une course de Groupe 3, le Gr 3 WSB 1900. Quand on prend en considération la très bonne performance de ce dernier dans le July Handicap par la suite, on se doit de le respecter dans les grandes affiches cette saison. Comment ne pas mentionner sa belle deuxième place acquise à 0,3 longueur de MadisonValley sur 1 800 m dans le Hollywoodbets Dolphins Cup Trial ? Il était tombé les armes à la main ce jour-là après avoir couru le nez au vent, alors que son tombeur avait, lui, bénéficié d'un parcours plus favorable le long des barres en deuxième position. Il n'est certes pas un coursier ayant évolué au-delà des 1 900 m, mais il devrait bien tenir sa partie dans les courses classiques. Il donne l'impression d'être un coursier doté de beaucoup de vitesse, ce qui devrait être un atout sur notre piste.

Le fils de Querari s'était beaucoup amélioré après sa castration l'an dernier, remportant deux victoires d'affilée et laissant entrevoir une bonne marge de progression à la fin de sa carrière sud-africaine. L'entraîneur Jevin Awotar, dans un entretien accordé à l'express, n'a pas caché tout le bien qu'il pense d'Underworld.

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Invité à dévoiler comment ce coursier a rejoint son yard, il avait expliqué que l'acquisition n'avait été rendue possible qu'après presque six mois d'attente. «Nous suivions Underworld depuis six mois. Son propriétaire, M. J P Cuvelier, réside à Hong Kong et il n'a pas été facile de le convaincre de vendre. Nous avons eu de la chance de pouvoir acquérir ce cheval, qui sera notre représentant dans les courses classiques. Nous l'avons obtenu à un prix raisonnable et je tiens à remercier les propriétaires pour l'effort consenti afin de finaliser cet achat», avait-il déclaré.