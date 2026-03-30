Congo-Kinshasa: Le marché Selembao se meurt sous les immondices et les eaux usées à Bumbu

Dans la commune de Bumbu à Kinshasa, l'un des poumons économiques de la commune ne respire plus. Entre tuyaux de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) éclatés, montagnes de déchets et "taxation » pour l'assainissement communautaire du weekend, (Salongo) par certains agents de l'ordre, le marché Selembao est devenu un bourbier à ciel ouvert que les clients désertent massivement.

Les reporters de Radio Okapi qui se sont rendus sur place le weekend racontent :

L'ambiance n'est plus aux bonnes affaires au marché Selembao. Là où résonnaient autrefois les cris joyeux des vendeurs et les négociations animées, règne aujourd'hui une odeur nauséabonde et un silence inquiétant. Les étals, autrefois achalandés, luttent désormais pour émerger d'un océan d'ordures et de boue.

Pour les commerçants comme pour les riverains interrogés, le constat est sans appel : l'insalubrité a pris le dessus sur l'activité économique.

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Des infrastructures défaillantes en cause

L'un des principaux coupables de ce désastre est souterrain. Selon les témoignages recueillis sur place, la vétusté du réseau de distribution d'eau paralyse le site.

« La première cause de l'insalubrité, c'est l'état des tuyaux de la REGIDESO », explique un vendeur dépité. « Après une longue pénurie il y a dix ans, le rétablissement de l'eau a causé la rupture de plusieurs conduites détériorées. Aujourd'hui, cela provoque des fuites permanentes, créant des mares stagnantes et des inondations en plein coeur du marché. »

Gestion de l'assainissement « Salongo »

Outre les problèmes techniques, c'est la gestion de l'assainissement qui est pointée du doigt. Le traditionnel « Salongo » (travaux communautaires) de chaque samedi, censé garantir la propreté des lieux, n'est plus qu'un lointain souvenir.

Le système semble s'être grippé au profit de pratiques illicites. Plusieurs vendeurs dénoncent un racket organisé qui remplace le coup de balai par un billet de banque. « Ici, le salongo ne se fait plus. Certains policiers passent seulement pour exiger 500 francs. Une fois que vous payez, vous êtes tranquilles pour vendre, sans vous soucier de la propreté », s'indigne un habitué des lieux.

Les ventes affectées

Cette dégradation environnementale a une conséquence directe et dramatique : la fuite de la clientèle ont raporté plusieurs vendeurs dans ce lieu de négoce.

Les acheteurs, rebutés par l'insalubrité et la difficulté d'accès aux allées transformées en bourbiers, préfèrent s'approvisionner ailleurs.

Résultat : les chiffres d'affaires s'effondrent et le moral des commerçants est au plus bas. Face à cette agonie lente, les acteurs du marché Selembao lancent un cri de détresse aux autorités urbaines. Ils réclament des travaux de plomberie d'urgence, une véritable politique de ramassage des déchets et le rétablissement d'un service d'assainissement rigoureux avant que ce carrefour vital de Bumbu ne disparaisse totalement.