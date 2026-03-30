Ile Maurice: Maurice veut capitaliser sur ses orchidées endémiques

Le sir Seewoosagur Ramgoolam Botanic Garden Trust a organisé une exposition et un atelier d'orchidées avec l'Orchid Society le jeudi 26 mars. L'événement a fait suite aux célébrations de la Journée internationale des forêts plus tôt cette semaine. Il a également coïncidé avec l'ouverture de la World Orchid Conference en Allemagne, soulignant l'importance mondiale de cette plante.

Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, a déclaré : «Le jardin de Pamplemousses est le plus ancien jardin botanique du monde.» Il a décrit Maurice comme une île d'accueil au fort potentiel, qui aspire à mieux valoriser ses ressources endémiques et à se positionner sur un marché mondial en pleine croissance.

Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie.

Durant l'exposition, le ministre a recommandé aux étudiants présents de cultiver un esprit critique et de faire preuve de persévérance. «Créez des opportunités pour les jeunes étudiants car l'étude de la biodiversité donne la vie.» Le ministre a aussi insisté sur l'importance de la responsabilité individuelle et collective, ainsi que sur la nécessité de renforcer les collaborations, tant au niveau national qu'international afin de bâtir un avenir durable et inclusif.

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Fabrice David, «junior minister» à l'Agro-industrie.

Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie a souligné : «L'orchidée est une plante qui sert de décoration, qui s'offre à sa famille et cette plante a des vertus naturelles spécifiques.» Il a rappelé que certaines espèces présentes localement sont endémiques, tandis que d'autres se distinguent par leurs modes de croissance variés, en terre ou en s'appuyant sur d'autres plantes.

Pour lui, cette initiative visait à sensibiliser les jeunes à la richesse du patrimoine végétal mauricien et aux opportunités qu'offre le secteur agricole, notamment à travers le marché international des orchidées.