Ile Maurice: Ashley Gokool, mécanicien et père de famille, perd la vie sur la route du retour

La route a fait sa 37e victime depuis le début de l'année. Un grave accident s'est produit aux petites heures de ce dimanche matin à Beau-Climat, Nouvelle-France, dans la localité de La Flora, impliquant un van blanc et un camion-remorque appartenant au groupe sucrier Omnicane.

La victime est Ashley Gokool, mécanicien âgé de 36 ans, habitant Camp-Bananes. Marié et père de trois enfants, il avait quitté son domicile tôt ce matin pour aller dépanner une voiture en panne. C'est sur le chemin du retour, selon les informations recueillies, qu'il aurait été victime d'un coup de sommeil au volant, perdant le contrôle de son van avant de percuter de plein fouet le camion d'Omnicane.

Les images captées par une caméra de surveillance sur les lieux apportent un éclairage sur les circonstances du drame. On y voit clairement le van brusquement déboîter et s'engager dans la voie du trailer avant l'impact frontal. Le choc a été d'une violence extrême, provoquant le renversement du van. De nombreux riverains et badauds s'étaient rassemblés aux abords du périmètre de sécurité pour suivre les opérations de secours, qui ont fortement perturbé la circulation dans le secteur en cette matinée dominicale.

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Les pompiers, le SAMU et la police ont rapidement convergé vers les lieux du drame. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'extraction d'Ashley Gokool, Son passager et lui ont été transportés à l'hôpital de Rose-Belle par le SAMU. Malgré les efforts des équipes médicales, Ashley Gokool n'a pas survécu à ses blessures. L'autopsie a conclu à une fracture du crâne. Son passager demeure hospitalisé.

Un conseiller du village, qui connaissait personnellement Ashley Gokool depuis plus de 11 ans, lui a rendu un émouvant hommage : «Il une personne très appréciée dans la localité. Il a toujours eu une bonne image. Malheureusement, c'est une perte tragique.» Prudent quant aux circonstances exactes, il a ajouté : «Je ne vais pas me prononcer davantage car il y a une enquête en cours.»

Du côté d'Omnicane, la direction a exprimé ses condoléances : «Omnicane présente ses sincères condoléances aux familles affligées par cet accident. Une enquête de la police est en cours afin de déterminer les causes exactes et nous collaborons pleinement avec les autorités.»

Ashley Gokool laisse derrière lui une épouse et trois enfants. Les autorités ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur ce tragique accident qui endeuille une fois de plus les routes mauriciennes.