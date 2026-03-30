Ile Maurice: Rekha Soorjun - Une vie dédiée aux enfants à besoins spécifiques

Depuis près de 19 ans, Rekha Soorjun consacre sa vie aux enfants à besoins spécifiques de l'association Anou Grandi. Aujourd'hui directrice de l'école, elle incarne la patience, la détermination et l'amour du métier.

Son parcours au sein de l'association a commencé en l'an 2000, lorsqu'elle a rejoint l'école en tant qu'éducatrice. À cette époque, elle n'avait aucune expérience dans le domaine du handicap. «Au début, j'avais peur», confie-t-elle. Son premier contact avec un enfant autiste a été une expérience marquante qui a totalement changé sa vision. Elle se souvient encore de son premier élève, un enfant très agressif. Il lui arrivait même de la frapper.

Mais pour Rekha Soorjun, ce comportement n'était pas de la méchanceté. «Ce n'était pas l'enfant qui était méchant, c'était son autisme», explique-t-elle. Malgré les difficultés, elle n'a jamais abandonné. Au contraire, cette expérience lui a donné la force de continuer et d'apprendre.

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Avec le temps, elle a commencé à mieux comprendre les enfants, leurs comportements et leurs besoins. Ce qui lui semblait difficile au début est devenu une passion. Elle s'est formée, a participé à des ateliers et séminaires, où elle a développé ses compétences dans l'éducation spécialisée.

Pendant dix ans, elle a travaillé comme éducatrice, accumulant expérience et savoir-faire. En 2015, elle a été promue head nurse, puis en 2021, manager, avant de prendre la direction de l'école.

Tout au long de son parcours, elle a eu l'opportunité de travailler avec des enfants présentant différents types de handicaps : autisme, troubles intellectuels, handicaps physiques, entre autres. Elle a collaboré étroitement avec les parents, les enseignants, les assistants, les psychologues, les travailleurs sociaux et d'autres professionnels. Pour elle, chaque enfant est unique et mérite une attention particulière. «Chaque enfant a son propre rythme, ses propres capacités. Il faut les comprendre et les accompagner avec patience», souligne-t-elle.

Les défis sont nombreux

Son travail n'est pas toujours facile. Les défis sont nombreux, que ce soit au niveau du comportement des enfants ou du manque de ressources. Mais malgré tout, elle reste motivée. Ce qui la pousse à continuer, ce sont les progrès des enfants, même les plus petits. Un sourire, un mot, un geste… Pour elle, ce sont de grandes victoires.

Aujourd'hui, en tant que directrice, Rekha Soorjun veille à offrir un environnement inclusif, structuré et bienveillant pour tous les élèves. Son objectif est clair : permettre à chaque enfant de développer son potentiel et de trouver sa place dans la société. Elle croit fermement que chaque enfant, peu importe ses capacités, a droit à une éducation de qualité. «Tous les enfants méritent une chance», affirme-t-elle avec conviction.

À travers son parcours inspirant, Rekha Soorjun montre que la patience, la persévérance et l'amour peuvent faire toute la différence dans la vie des enfants à besoins spécifiques. Un véritable exemple d'engagement et d'humanité. Car au-delà des différences, c'est l'amour et l'espoir qui font grandir ces enfants.