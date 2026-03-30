Ile Maurice: Le pape Léon XIV - «Ayez pitié. Déposez les armes. Souvenez-vous que vous êtes frères»

Ce dimanche de Carême marque le début de la semaine sainte avec la célébration du dimanche des Rameaux. Pour les catholiques, c'est un moment fort : il commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa Passion. Ce moment charnière du calendrier prépare les fidèles aux événements décisifs de la semaine sainte - la Cène, la crucifixion, la résurrection - qui s'achèveront le dimanche de Pâques, le 5 avril.

Lors de la messe, les fidèles apportent des rameaux qui sont bénis au début de l'office. Cette bénédiction rappelle à la fois l'accueil populaire réservé à Jésus, qui fut acclamé avec des branches et des chants, et la fragilité humaine face aux épreuves à venir. Beaucoup de paroisses organisent une procession, petite ou grande, qui symbolise le chemin parcouru vers la foi et la communauté rassemblée.

Lors de la célébration sur la Place Saint-Pierre ce dimanche, le pape Léon XIV a présenté Jésus comme «le Roi de la paix» qui rejette la violence et il a exhorté l'humanité à déposer les armes. Son message, simple et direct, a résonné dans le contexte actuel des conflits: «Ayez pitié. Déposez les armes. Souvenez-vous que vous êtes frères.» Ces paroles s'inscrivent dans une démarche de compassion et d'unité, invitant à mettre une fin aux conflits par le dialogue et la miséricorde.