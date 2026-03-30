Ile Maurice: Le pape Léon XIV - «Ayez pitié. Déposez les armes. Souvenez-vous que vous êtes frères»

29 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Ce dimanche de Carême marque le début de la semaine sainte avec la célébration du dimanche des Rameaux. Pour les catholiques, c'est un moment fort : il commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa Passion. Ce moment charnière du calendrier prépare les fidèles aux événements décisifs de la semaine sainte - la Cène, la crucifixion, la résurrection - qui s'achèveront le dimanche de Pâques, le 5 avril.

Lors de la messe, les fidèles apportent des rameaux qui sont bénis au début de l'office. Cette bénédiction rappelle à la fois l'accueil populaire réservé à Jésus, qui fut acclamé avec des branches et des chants, et la fragilité humaine face aux épreuves à venir. Beaucoup de paroisses organisent une procession, petite ou grande, qui symbolise le chemin parcouru vers la foi et la communauté rassemblée.

Lors de la célébration sur la Place Saint-Pierre ce dimanche, le pape Léon XIV a présenté Jésus comme «le Roi de la paix» qui rejette la violence et il a exhorté l'humanité à déposer les armes. Son message, simple et direct, a résonné dans le contexte actuel des conflits: «Ayez pitié. Déposez les armes. Souvenez-vous que vous êtes frères.» Ces paroles s'inscrivent dans une démarche de compassion et d'unité, invitant à mettre une fin aux conflits par le dialogue et la miséricorde.

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