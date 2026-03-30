Ile Maurice: Face à l'IA toute-puissante - L'avenir appartient encore au travail manuel

Alors que l'intelligence artificielle bouleverse le monde du travail et menace des emplois, certains métiers restent (pour l'instant) irremplaçables : ceux qui exigent des mains, un jugement et une présence humaine. Réparer une canalisation, poser une brique, couvrir un événement sur le terrain : là où la machine s'arrête, l'humain prend le relais. Le travail manuel et le savoirfaire concret deviennent les piliers d'un avenir où la technologie complète l'homme, mais ne le remplace pas totalement.

Un emploi sur quatre dans le monde est exposé à l'intelligence artificielle (IA). Mais ce ne sont ni les plombiers, ni les maçons qui seront les plus touchés, mais surtout les comptables, rédacteurs ou analystes. Même Maurice, qui s'engage dans une course à la digitalisation, n'échappe pas à cette transformation.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), un quart des emplois mondiaux est concerné, à des degrés divers, par l'IA générative. Mais l'essentiel est ailleurs: ce sont les métiers intellectuels et répétitifs - employés de bureau, analystes financiers, rédacteurs - qui se trouvent en première ligne. L'IA ne remplace pas les bras, mais les cerveaux qui effectuent des tâches répétitives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Forum économique mondial (WEF), dans son rapport Future of Jobs 2025, projette la création de 170 millions d'emplois d'ici 2030, contre 92 millions de suppressions, soit un solde net positif de 78 millions d'emplois, avec une forte croissance pour les métiers agricoles, de livraison, de développement logiciel, de construction et de vente. À l'inverse, les emplois de secrétariat, saisie de données et comptabilité sont les plus menacés.

C'est un paradoxe historique : depuis la révolution industrielle, la technologie frappait d'abord le travail manuel. Les métiers à tisser ont supplanté les artisans ; les machines-outils ont remplacé les forgerons; les robots ont vidé les chaînes de montage. L'IA générative ren- verse cette logique.

Selon l'OIT, seuls 3,3 % des emplois mondiaux sont à risque d'automatisation complète. Dans les pays à faible revenu, ce chiffre tombe à 0,4 %, contre 5,5 % dans les pays riches. La raison est simple : l'IA excelle dans le traitement du langage, l'analyse de données et la production de contenu, mais elle ne sait ni poser une brique, ni réparer une canalisation, ni cueillir un fruit (pour l'instant). De même, un journaliste présent sur le terrain ne peut être remplacé par l'IA.

Le rapport du WEF confirme que la dextérité manuelle, l'endurance physique et la précision motrice voient certes leur importance perçue décliner, mais cette tendance masque une réalité : les modèles d'IA n'ont pas de corps et ne peuvent pas interagir physiquement avec le monde. La robotique pourrait un jour changer la donne, mais ce jour n'est pas encore arrivé.

Maurice a accueilli, le 4 décembre 2025, un sommet sur l'IA et le développement durable, réunissant ministres, experts et acteurs privés. L'événement visait à positionner le pays comme un pôle régional d'IA responsable. En parallèle, plusieurs programmes et conférences ont vu le jour : AI Strategy, AI Innovation Start-Up Programme, Public Sector AI Programme, National AI Policy Guidelines, AI Proficiency Programme. Lors du sommet, le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, a présenté cinq piliers pour la digitalisation : «L'infrastructure digitale publique, les réformes au cadre légal et réglementaire, la gouvernance institutionnelle, la cyber-résilience et la confiance ainsi que la gouvernance des données et de l'IA.»

Pour Maurice, l'économie repose encore sur des secteurs à forte composante humaine : tourisme, construction, agriculture cannière, pêche... Ces métiers exigent une présence physique que l'IA ne peut remplacer. Mais ces emplois devront évoluer : un agriculteur capable d'interpréter les données d'un capteur, un artisan maîtrisant la conception assistée par ordinateur, un électricien formé aux systèmes domotiques intelligents : tels seront les profils de demain. Ce besoin humain ne doit pas être pris pour acquis. Les avancées en robotique pourraient, à terme, redessiner ces frontières. Le WEF estime d'ailleurs que 39 % des compétences requises sur le marché du travail mondial changeront d'ici 2030.

Fabrice Brunet

Fabrice Brunet, plombier et entrepreneur, avance que «les métiers manuels ont toujours existé et existeront toujours. Une fuite d'eau, une canalisation bouchée - il faut quelqu'un sur place, avec ses mains, qui sait ce qu'il fait. Aucun écran ne réglera ça à votre place». D'ajouter : «Oui, il y a la robotique maintenant. On en parle, on en voit de plus en plus : des machines qui effectuent des tâches simples et répétitives. Mais dès que ça se complique - une installation ancienne, un problème inattendu - la machine est dépassée. C'est là que nous intervenons.»

«Ce que je dis aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier : soyez excellents. Vraiment excellents. Parce que si vous maîtrisez votre travail, si vous savez conseiller le client et trouver des solutions, vous aurez toujours du travail. La technologie peut remplacer quelqu'un qui fait toujours la même chose, mais pas quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait.»

Christopher Collin

Pour sa part, Christopher Collin, fondateur et Chief Executive Officer de CALM, souligne : «Je ne dis pas que l'IA est mauvaise. Mais certains domaines restent profondément humains : guider les jeunes, partager une vision artistique, valoriser les relations. Tout cela est très humain.»

En réalité, l'avenir n'est pas une opposition entre travail intellectuel et travail manuel. Il réside dans la complémentarité, mais surtout dans le retour aux sources : la valeur des métiers manuels, longtemps déconsidérés, devient essentielle. L'OIT elle-même conclut que la transformation, et non le remplacement, est le scénario le plus probable pour la majorité des emplois exposés à l'IA. Les métiers manuels deviennent un socle de stabilité et d'adaptabilité dans un monde en accélération technologique.

Pour Maurice, le défi est double : valoriser ces métiers comme piliers de résilience économique et investir dans la formation continue pour que la transition numérique réduise, plutôt qu'elle n'aggrave, les inégalités. L'IA ne rend pas les mains inutiles: elle révèle que ce sont elles, capables de créer, construire et façonner le réel, qui dessineront l'avenir.