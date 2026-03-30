Ile Maurice: Une série de délits signalée à travers l'île

Hier, le samedi 29 mars, plusieurs cas de vol ont été enregistrés dans différentes régions de Maurice, témoignant d'une journée chargée pour les forces de l'ordre.

Vol à la tire dans un bus

À St-Pierre, une jeune femme de 18 ans, employée dans la restauration rapide, a été victime d'un vol à la tire dans un autobus de la Compagnie nationale de transport en direction de Port-Louis. Alors qu'elle était assise à l'arrière du bus, son ex-petit ami est monté à hauteur du poste de police de St-Pierre et s'est installé à ses côtés. Il en a profité pour ouvrir discrètement son sac à main posé sur ses genoux et lui a dérobé son porte-monnaie contenant une somme modeste ainsi qu'un chèque de salaire d'un montant de Rs 19 000. Le suspect est ensuite descendu du bus à Réduit.

Agression et vol de moto à Montagne-Blanche

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À Lesur, non loin d'un champ de canne à sucre, un homme de 22 ans s'était rendu en soirée pour chasser des hérissons lorsqu'il a été pris pour cible par deux individus arrivés à bord d'une voiture blanche et d'un 4x4 noir. Les malfaiteurs l'ont violemment agressé et après l'avoir menacé, ils lui ont dérobé son sac contenant des cigarettes, un briquet et la clé de sa moto, avant de charger celle-ci dans un véhicule et de prendre la fuite. La victime a été soignée au centre de santé de Montagne-Blanche avant de quitter les lieux avec une ordonnance.

Cambriolage à Riche-Mare : Rs 500 000 de butin

À Riche-Mare, un homme de 36 ans a découvert, à son retour d'un voyage en famille, que son domicile avait été cambriolé. Les malfrats ont forcé l'entrée en retirant le vitrage de la porte en aluminium. Ils ont emporté six chaînes en or, deux paires de boucles d'oreilles, sept bagues, une somme de Rs 52 000 ainsi que plusieurs denrées alimentaires conservées dans le réfrigérateur. Le préjudice est estimé à Rs 500 000. Aucune caméra de surveillance n'y est installée et aucun suspect n'a été identifié à ce stade.

Vol de robinets en cuivre à l'école primaire Notre-Dame de bon secours

À Port-Louis, l'école primaire Notre-Dame de bon secours a été la cible d'un vol inhabituel : 16 robinets en cuivre ainsi qu'une canalisation métallique d'environ 1,50 m ont été dérobés entre vendredi après-midi et samedi matin. Le site est équipé d'un système de vidéosurveillance privé, ce qui pourrait faciliter l'enquête. L'auteur reste inconnu.

Deux motos volées à Vallée-des-Prêtres

À Vallée-des-Prêtres, une retraitée de 57 ans a signalé le vol de deux motos dans la cour de son domicile. Les faits remonteraient à la période entre juin et septembre 2025, alors qu'elle se trouvait à l'étranger. À son retour, elle a dû faire un affidavit pour obtenir la mainlevée sur les deux véhicules. Le préjudice est estimé à Rs 120 000. Aucune caméra de surveillance ne couvre la zone et aucun suspect n'a encore été identifié.