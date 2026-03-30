Afrique de l'Ouest: BRVM Awards 2026 - L'excellence se réinvente

La capitale sénégalaise a vibré, les 26 et 27 mars 2026, au rythme de la 7ème édition des BRVM Awards, la grand-messe annuelle de l'excellence du marché financier de l'UEMOA. Pour la deuxième fois, Dakar accueillait cet événement de prestige, réunissant plus de 1 000 participants (dirigeants d'entreprises cotées, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, régulateurs et décideurs publics) venus célébrer les acteurs qui font rayonner le marché régional.

Pierre GOUDIABY ATEPA , au milieu , recevant le prix de son Excellence Bassirou Diomaye FAYE

Placée sous le thème « La BRVM au carrefour de la technologie et de la durabilité pour un meilleur financement des économies de l'UEMOA », cette édition a résolument tourné le regard vers l'avenir. Deux jours de panels, de débats et d'échanges stratégiques, avant la cérémonie de remise des prix du vendredi soir (un dîner de gala qui a consacré les meilleurs acteurs de l'année boursière 2025).

Une édition marquée par l'innovation

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Ce qui distingue cette 7ème édition de ses prédécesseurs, c'est l'introduction de trois nouvelles catégories de distinction, reflet de la transformation profonde du marché financier régional : l'OPC de l'année, le FCTC de l'année et l'Arrangeur de l'année. Des catégories qui témoignent de la diversification accrue des instruments financiers disponibles sur la BRVM et de la montée en puissance de nouveaux métiers de la finance.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large, portée par trois tendances de fond : une diversification accrue des instruments financiers, une participation plus importante des investisseurs particuliers, et un renforcement des exigences en matière de gouvernance et de transparence.

Le palmarès : un marché qui récompense l'excellence

Le jury présidé par Didier Acouetey a attribué les distinctions suivantes au titre de l'année boursière 2025 :

ECOBANK Côte d'Ivoire a été sacrée Société Cotée de l'année, récompensant une institution bancaire régionale dont la solidité et les performances ont marqué l'exercice ; CGF Bourse a réalisé le doublé en s'adjugeant pour la deuxième année consécutive le titre de SGI de l'année, confirmant sa place d'étalon-or de l'intermédiation boursière en zone UEMOA ; NSIA Asset Management a conservé son titre de SGO de l'année, signe d'une gestion d'actifs irréprochable.

Du côté des opérations, l'Emprunt obligataire TPCI 5,90% 2025-2030 de l'État de Côte d'Ivoire a été distingué comme Opération de l'année - Obligations, tandis que l'IPO de la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BIIC Bénin) a remporté le titre d'Opération de l'année - Actions ; le Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% a quant à lui été couronné Opération innovante de l'année (un signal fort en faveur de la finance durable sur le marché régional).

Les nouvelles catégories ont livré leurs premiers lauréats : la SICAV Attijari Oblig d'Attijari Asset Management pour l'OPC de l'année ; le FCTC SENELEC 2025-2030 pour le FCTC de l'année ; et Invictus Capital & Finance pour l'Arrangeur de l'année.

Enfin, Sika Finance a été distinguée comme Média Financier de l'année, récompensant son rôle de référence dans l'information financière sous-régionale.

Des distinctions spéciales au sommet

Au-delà du palmarès, cette édition a été l'occasion de décerner deux distinctions d'exception. Un Prix Spécial a été remis à la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), saluant son engagement en faveur du financement du développement sur le continent africain.

Et c'est Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, qui s'est vu attribuer le Grand Prix d'Honneur (une distinction hautement symbolique pour l'édition dakaroise, qui souligne l'importance accordée par les plus hautes autorités sénégalaises au développement du marché financier régional).

Moteur du financement des économies de l'UEMOA

Ces BRVM Awards 2026 s'inscrivent dans un contexte de forte dynamique du marché financier régional. Près de 4 200 milliards FCFA ont été mobilisés sur le marché financier de l'UEMOA en 2025 (soit environ 7 milliards USD), essentiellement grâce aux émissions obligataires souveraines. Et la capitalisation boursière de la BRVM représente désormais 18% du PIB de l'Union, après avoir presque doublé en cinq ans. Institués en 2020, les BRVM Awards sont devenus en quelques éditions le rendez-vous incontournable de l'excellence financière en Afrique de l'Ouest. La 7ème édition confirme, avec éclat, que le marché financier de l'UEMOA n'est pas loin d'atteindre sa maturité (et qu'il regarde désormais l'avenir avec ambition).